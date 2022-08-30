工總苗豐強：台灣產業有意願、有能力參與CPTPP

近年來國際經貿情勢變動劇烈，疫情加速全球供應鏈重組，為穩固台商在全球供應鏈地位，工總理事長苗豐強今 (30) 日表示，台灣產業有意願、有能力參與 CPTPP，且願意接受挑戰，對區域產業生態系建設有所貢獻。

工總今日舉辦「CPTPP 媒體訪問團交流座談會」，由外交部邀集跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)11 個成員國，包括墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南、秘魯、馬來西亞、汶萊及智利、美國等國媒體，凝聚各國輿論對台灣經濟發展情況瞭解，累積支持台灣加入 CPTPP 動能。



苗豐強表示，台灣和 CPTPP 成員國一直是關係緊密經貿夥伴，在疫情期間更持續與各國進行產業供應鏈合作，台灣與 CPTPP 成員國的貿易額，占整體對外貿易幾乎高達四分之一，其中如日本、新加坡、馬來西亞、越南，都是前十大貿易夥伴。

投資方面，台灣對 CPTPP 國家投資占總投資額也有 15%，在美中貿易戰與新冠疫情下，跨域產業合作確實提高雙方或多方在全球價值鏈中的參與，尤其台灣半導體、機能紡織、手工具機械等產業，在全球供應鏈中具重要地位，更彰顯產業合作價值與重要性。



如果從產業面向觀察，苗豐強指出，電機電子業方面，台灣有很好、深厚 ICT 製造基礎，將有助提升亞太供應鏈的韌性；機械業方面，台灣擁有智慧機械與智慧製造能力，且機械設備已發展節能減碳技術；紡織業方面，台灣生產的功能性面料，目前是世界大品牌使用率最高。

鋼鐵業方面，若加入 CPTPP，獲成員國降稅承諾，將有利於台灣高級鋼品的出口拓銷，為各個成員國發展高附加價值產品產業做出貢獻，如推廣電動車驅動馬達用的薄頂規電磁鋼片、高強度汽車用鋼、耐候鋼、離岸風電鋼板等；橡膠產業方面，台灣橡膠業在終端成品、半成品、合成橡膠原物料面都具有良好品項供應。

