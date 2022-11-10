〈財報〉Rivian下修資本支出 但全年生產目標不變 盤後漲近7%

美國電動車新創 Rivian 周三 (9 日) 公布上季營收遜色，並下修全年資本支出計畫，但仍重申全年生產目標不變，激勵盤後股價走高。

Rivian 公布第 3 季營收 5.36 億美元，遜於 Refinitiv 共識預期的 5.516 億美元，但調整後每股虧損 1.57 美元，優於預期的 1.82 美元。

今年稍早被迫將全年產量預測砍半後，Rivian 今重申 2.5 萬輛的年度生產目標不變。

該公司此前公布 Q3 生產 7363 輛電動車，季增 67%，年初迄今產量為 1.43 萬輛，這代表本季必須較 Q3 成長 45%，才能達到 2.5 萬輛的年度生產目標。

不含亞馬遜在 2020 年下訂的 10 萬輛電動貨卡在內，Rivian R1 系列電動卡車和 SUV 預訂量目前已超過 11.4 萬輛，高於截至 8 月 11 日的 9.8 萬輛。

Rivian(RIVN-US) 周三收盤大跌 11.87%，至每股 28.07 美元，盤後則漲近 7%。

上季財報顯示，截至 9 月 30 日，Rivian 現金餘額自前一季的 159 億美元縮水至約 138 億美元。Rivian 指出，通膨問題仍持續干擾供應鏈，正在採取行動降低成本，壓低對未來產品的支出，預估現金儲備足以支應到 2025 年。

在將部分支出計畫遞延至明年後，Rivian 現在預估 2022 年資本支出總額約 17.5 億美元，低於 Q2 給出的 20 億美元。作為調整支出的一環，Rivian 表示，新的 R2 汽車平台將延後一年至 2026 年推出。

Rivian 還書ㄛ，為了提高產能，已在伊利諾州廠新增第二班工人，且隨著產量增加，新車運送方式已從卡車轉向鐵路，這有助於壓低成本，但也代表必須花更多時間才能將產品送到客戶手中，未來產量和交車量之間的差距可能因此擴大。