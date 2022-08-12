〈財報〉Rivian Q2營收勝預期 但預估全年虧損擴大並下修資本支出 

美國電動車廠 Rivian 第 2 季營收優於市場預期，並重申交車目標不變，但表示受到供料瓶頸、成本上漲和經濟波動影響，全年虧損將擴大，因此將減少資本支出，盤後股價應聲下滑。

Rivian 周四 (11 日) 盤後公布財報，2022 會計年度第 2 季 (6 月 30 日止) 淨損約 17 億美元，調整後每股虧損 1.62 美元，略低於分析師預估的每股虧損 1.63 美元。營收增為 3.64 億美元，勝過市場所估的 3.375 億美元。

Rivian 仍預期今年能生產 2.5 萬輛車，但調降全年財測，預估今年稅息折舊及攤銷前的虧損將達到 54.5 億美元，高於 5 月預測的 47.5 億美元。

該公司並調降資本支出預期，全年支出約 20 億美元，低於 5 月預期的 26 億美元。

這家電動休旅和皮卡製造商在股東信中解釋，下修財測反映幾項因素：增產延遲、原物料成本上漲、運輸費用增加，以及持續的供應鏈瓶頸。

Rivian 下修今年度的資本支出，但維持全年交車 2.5 萬輛目標不變。 (圖: Rivian 官網)

財報顯示，6 月底為止，Rivian 持有的現金和約當現金共 155 億美元，較 3 月底的 170 億美元下滑。Rivian 表示，相信手頭現金足以持續挹注營運，幫助公司 2025 年在喬治亞州新廠推出新產品 R2。

Rivian 去年 11 月風光上市，被視為最有希望挑戰特斯拉 (TSLA-US) 地位的電動車新創，但該公司伊利諾州工廠生產不順，電動車業界又遇到廣泛的供應鏈瓶頸，使其股價一落千丈。

財報出爐後，Rivian(RIVN-US) 盤後股價一度重挫 6.7%，之後迅速收復失土，截稿前的跌幅已收斂為 2.44%。該股周四稍早以每股 38.95 美元作收，自上市以來共下跌 62%。

Rivian 曾在 7 月 6 日表示，第 2 季共交車 4467 輛車。該公司已從主要投資人亞馬遜 (AMZN-US) 獲得大筆訂單，需在 2030 年底之前生產 10 萬輛電動貨卡。