Rivian今年產能可望達標 盤前股價大漲8%

Rivian Automotive Inc (RIVN-US) 的股價在周二 (4 日) 盤前交易中上漲近 8%，之前該公司第 3 季交車數創新高紀錄，並可望達成今年生產 25000 輛汽車的目標。

更大的競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 將第 3 季交車數未達到市場預期歸咎於物流障礙。

特斯拉股價周一 (3 日) 收盤下跌 8.6%，單日市值蒸發超過 710 億美元，比 Rivian 今年全年損失的市值還多出 50 億美元。

Rivian 今年至今共生產了 14317 輛電動車， 必須在今年最後三個月生產超過 10500 輛才能實現其生產目標。

Truist Securities 分析師雷維 (Jordan Levy) 說，「我們將該公司重申 2022 財年生產目標視為發布會的最重要資料，為該公司面對越來越多充滿挑戰的供應鏈背景的能力，提供了更多的安慰。」

總部位於加州 Irvine 的 Rivian 將其年產量目標從 3 月的 50000 輛減半，以應對供應鏈的混亂局面。

一家法院上周駁回了一項聯合提案，提案內容是在為 Rivian 在喬治亞州價值 50 億美元的製造廠提供當地激勵措施，該公司計劃每年生產 40 萬輛車。

Rivian 目前在其位於伊利諾州 Normal 廠生產 R1T 皮卡車、R1S 運動型多功能車，並為亞馬遜 (AMZN-US) 生產送貨車。