Rivian須大幅提升產能以達成2022年目標 華爾街看好它會成功

電動車新創公司 Rivian Automotive (RIVN-US) 在 3 月告訴投資人，它將在 2022 年生產 25000 輛汽車。它還有 3 個月的時間來達成這項艱鉅的任務。

截至 9 月底，Rivian 只生產了 14317 輛電動車，代表從現在到 12 月底它必須再生產約 10700 輛，才能兌現對投資人的承諾。

Rivian 有信心實現其目標。自 3 月以來，該公司已多次重申這項財測目標，最近一次是在周一 (3 日) 宣布其第 3 季總產量時。

華爾街也不太擔心。正如幾位分析師本周的看法，Rivian 剛剛迎來歷來表現最佳單季，7 月至 9 月共生產了 7363 輛電​動汽車。比 2022 年上半年的總產量還要多，這要歸功於本季增加的第二輪班表，以及管理層為緩解 Rivian 在今年稍早時面臨的供應鏈困境所做的努力。

該公司股價今年來下跌 65%，表現遜於大盤。

自今年年初以來，Rivian 一直在以相對穩定的速度提高其伊利諾州工廠的產量。因此，分析師表示，即使供應鏈因素仍可能使其努力複雜化，但其第 3 季的業績似乎使其全年目標有希望達成。

Canaccord Genuity 分析師吉亞納里卡斯 (George Gianarikas) 指出，Rivian 的生產速度已從 2021 年第 4 季的平均每周約 78 輛增加到 2022 年第 3 季的每周約 566 輛。

從現在到今年年底，它必須進一步提高到平均每周約 822 輛，才能實現其全年目標。

吉亞納里卡斯表示，「我們估計這是可以實現的。」他將 Rivian 的股票評級為「買入」，目標價為 61 美元。Rivian 目前的交易價格約為每股 35 美元。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師喬納斯 (Adam Jonas) 周二 (4 日) 在一份簡短的報告中寫道，雖然 Rivian 的產量可能會「略低於」其財測目標，但如果它今年「接近」25000 輛，這對其 2023 年計畫生產約 5 萬來說是個好兆頭。

他對 Rivian 的評級為「加碼」，目標價 60 美元。

RBC 分析師史派克 (Joseph Spak) 表示，更大的擔憂是 Rivian 的 2023 年目標。他在報告中寫道，今年 25000 輛「仍然可行」，但明年推出新電動引擎和改進電池組的計畫可能會帶來新的生產障礙。

史派克給予 Rivian「跑贏大盤」評級，目標價為 62 美元。

話雖如此，仍無法保證 Rivian 會實現或接近其目標。該公司已在 3 月調降 2022 年的生產目標，當時該公司表示，持續的全球供應鏈問題將其全年產量限制在 25000 輛，而不是投資人預期的 5 萬輛。

CEO 史卡林吉 (RJ Scaringe) 在 8 月時表示，Rivian 仍在努力克服供應鏈限制，面臨電池生產所需的鋰和鈷等原材料短缺。

預計 Rivian 將在 11 月初公布其第 3 季財報業績，並為其提高產量的狀態提供更多資訊。