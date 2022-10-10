Rivian召回幾乎所有生產過的電動車 股價大跌

電動車製造商 Rivian Automotive (RIVN-US) 周五 (7 日) 晚間表示將召回 12000 多輛車，幾乎是所生產的所有電動車，以仔細檢查車輛轉向套件中的緊固件是否已適當地鎖緊。該公司股價周一 (10 日) 大跌逾 8%。

這次召回包括截至 9 月底生產的每輛 Rivian R1T 皮卡和 R1S SUV，以及該公司為亞馬遜生產的一些 EDV 送貨車，總共 12212 輛，但該公司估計其中只有約 1% 存在缺陷。

自 2021 年秋季投產以來，截至 9 月底，Rivian 已生產約 15300 輛電動車。該公司設定的目標是到年底產量達到 25000 輛。

該缺陷涉及前懸架中的緊固件，某些車輛可能沒有完全擰緊。Rivian 說，如果緊固件不緊，它可能會影響前輪的對齊，可能會導致振動和噪音，並改變轉向的感覺。

Rivian 說，在極少數情況下，緊固件可能會完全鬆動，這種情況可能會導致失去轉向控制並可能發生事故。

幾乎所有汽車製造商都會不時進行召回。但 Rivian 所涉及的數字，以及緊固件本身完全鬆動的潛在後果，格外讓投資人感到擔憂。

密切關注 Rivian 的 Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 在周一的報告中表示，雖然汽車召回是例行公事，而且這次召回不太可能很昂貴，但 Rivian「處於聚光燈下」，進一步的質量或生產問題可能會損害公司與投資人的關係。

他寫道，「這對 Rivian 來說是個重擊。」

Rivian 表示，已知 7 份可能與相關緊固件有關的問題報告，但未接獲與該缺陷有關的任何傷害。

維修很簡單：Rivian 的服務中心將檢查緊固件並在需要時將其擰緊。 Rivian 已通知受影響的客戶，並計畫在 30 天內完成維修。

召回的成本不太可能削弱 Rivian 的大量現金儲備。截至第 2 季末，該公司持有 155 億美元現金，遠遠超過大多數競爭對手電動車新創公司。

自今年年初以來，Rivian 股價已下跌約 69%。