〈美股盤後〉美期中選舉開票如火如荼 道瓊收黑近650點

美期中選舉開票如火如荼進行中，隨著美債殖利率走高和加密貨幣慘遭拋售，美股主指週三 (9 日) 開低走低。由於俄羅斯國防部長下令撤出烏南赫爾松和美國上週原油庫存增幅大於預期，能源股領軍大跌，而迪士尼財報失利後暴跌，Meta 逆勢走高。

道瓊週三收黑近 650 點，那指和標普走低逾 2%，費半重摔超過 3%。

政經消息，美國期中選舉改選眾議院所有 435 個席次，以及參議院 35 個席次，和 36 州州長席次，目前正在開票當中，共和黨並未掀起原本期待的「紅色浪潮」，而民主黨表現意外強勁。

截至美東時間週三下午，共和黨人在眾議院奪得 206 席，領先民主黨的 181 席。參議院席位中，民主黨佔據 48 席，共和黨取得 48 席。

加密貨幣市場持續疲軟，比特幣跌破 1.6 萬美元，幣安 (Binance) 對競爭對手 FTX 進行不到一天的評估後宣布退出收購 FTX。

為期兩天的二十國集團 (G20) 峰會將於 11 月 15 日在印尼峇厘島舉行，印尼總統佐科威確定美國總統拜登和中國領導人習近平將會出席。外媒引述消息人士報導，俄羅斯總統普丁下週將不會出席 G20，俄國將派外交部長謝爾蓋 · 拉夫羅夫 (Sergai Lavrov ) 出席。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.33 億例，死亡數突破 660 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (9 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊血染一片，能源股領軍大跌 (-4.88%)，非必需消費品 (-3.12%) 和資訊科技板塊 (-2.65%) 同樣弱勢。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天僅 Meta 獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.32%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.78%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.91%；Meta (META-US) 大漲 5.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.27%。

道瓊成分股以迪士尼領跌。迪士尼 (DIS-US) 暴跌 13.16%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4%；陶氏化學 (DOW-US) 3.97%；Visa (V-US) 下跌 3.68%；Merck (MRK-US) 漲 0.09%。

費半成分股普遍疲軟。NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.66%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.16%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.86%；美光 (MU-US) 上漲 2.64%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.37%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.87%；AMD (AMD-US) 大跌 6.16%。

台股 ADR 逾半收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.03%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.61%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.33%。

企業新聞

迪士尼 (DIS-US) 狂瀉 13.16% 至每股 86.75 美元。迪士尼第四季獲利和關鍵部門營收意外遜於預期，主題樂園和串流媒體業務陷入瓶頸，公司警告稱 Disney+ 平台的強勁流媒體增長可能會在未來逐漸減弱。

臉書母公司 Meta (META-US) 收紅 5.18% 至每股 101.47 美元。成本飆漲、廣告市場疲軟等困境纏身，Meta 宣布將資遣逾 1.1 萬名員工，相當於總人數的 13%。

Meta 宣布史上最大規模裁員 1.1 萬人 (圖片：AFP)

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 表示，這項裁員決定「是 Meta 史上所做出最艱難的改變。」

英特爾 (INTC-US) 下滑 3.37% 至每股 27.52 美元。AMD (AMD-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 大跌超過 5%。X86 架構陣營的英特爾推出新一代 Xeon 處理器，新的資料中心 GPU (圖形處理器)，藉此挑戰 AMD 和 Nvidia。

全球最大的連鎖影院 AMC Entertainment (AMC-US) 暴跌 7.65% 至每股 5.19 美元。AMC 儘管上季繳出不錯財報成績，但在營運成本方面支出大幅增加。

經濟數據

美國 9 月批發庫存月增率終值報 0.6%，預期 0.8%，前值 1.4%

美國 9 月批發庫存銷售額月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.1%

華爾街分析

22V Research 分析師 Dennis DeBusschere 認為：「選舉結果仍不確定，但市場預期的紅色浪潮並未湧現，這將加劇股市波動性。」

Stifel 首席華盛頓政策策略師 Brian Gardner 表示，期中選舉導致政府陷入僵局，這可能會影響聯準會在經濟衰退時應對通膨的方式。

市場關注週四將公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 報告，安聯投資管理公司 ETF 策略主管 Johan Grahn 指出：「聯準會頭號敵人是通膨，如果核心 CPI 數據攀升，相信市場會對此做出負面反應。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主