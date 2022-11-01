日本10月砸6.3兆日元干預 分析師估還有三到五次大規模阻貶

日本財務省周一 (31 日) 表示，10 月在干預匯市的部分共花費 (6.3499 兆日元 (428 億美元)，創歷史新高。此金額大致符合市場所料，但幾乎是 9 月干預規模的兩倍。

日元在 10 月 21 日貶至 151.94 的 32 年新低，24 日再度測試 151 防線，這據信促使日本政府兩度無預警進場干預。東京貨幣市場經紀商先前推測，干預規模約 6.4 兆日元，而日元 9 月測試 145 關卡時，日本政府的干預金額約 2.8 兆日元。

三菱 UFJ 摩根士丹利證券首席外匯策略師 Daisaku Ueno 說，日本選擇的時機有點取巧，針對的是周五晚間和周一凌晨這些交投清淡的時段。這代表日本政府將在日元貶破 150 的時候，繼續打擊投機者。

伊藤忠綜合經濟研究所分析師 Atsushi Takeda 說：「日本應該還有超過 10 兆日元的現金，因此像 9 月和 10 月的大規模干預，可能還會發生三到五次。」

NLI 研究所資深經濟學家 Tsuyoshi Ueno 說，與 2004 年和 2011 年的干預措施相比，日本政府現在的立場似乎是不要太常行動，而是選對時機再出手，以發揮最大效果。

日本截至 9 月底約有 1.2 兆美元外匯存底，其中十分之一是存放在外國央行和國際清算銀行 (BIS) 的存款，因此可以輕鬆用於拋售美元、買入日元。

此外，日本有五分之四的外匯存底為美國公債，可以輕易轉換成現金。這些美債都是日本在日元飆升時期，透過買進美元的干預阻升措施所買進的。