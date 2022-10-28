日本央行利率政策不變 上修今年通膨展望

日本央行周五 (28 日) 維持超寬鬆利率政策和購債計畫不變，合乎市場預期，並將 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 通膨展望上修至 2.9%，高於 7 月發布的 2.3%。

日本央行經過 10 月 27、28 日兩天的金融政策會議後，全部委員一致同意維持基準利率於 - 0.1%，而 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變，為達成殖利率的誘導目標，不會對長期公債買進設定金額上限，將買進必要金額的長期公債。

為了實現前述目標，除了明顯預期無人參與的情況之外，日本央行在每個營業日都將以 0.25% 的固定殖利率買進 10 年期公債。

ETF 及 J-REIT 資產買進方面，日本央行分別設下全年約 12 兆日元及全年約 1,800 億日元的餘額增幅上限，視需求實施買進。商業票據及公司債的買進部分，日本央行計劃逐步恢復至疫情前水準，其中商業票據等約 2 兆日元，公司債等約 3 兆日元，在這個部分也都獲得委員的一致通過。

日本央行表示，為實現 2% 的「物價安定目標」、並維持其安定，到必要時刻為止都將繼續實施搭配殖利率曲線控制之 QQE。

於截稿前，在台北時間周五上午 11 點過後，日元兌美元匯率在 146.5 左右徘徊。日經 225 指數周五早盤暫收在 27248.20 點，較前一個交易日下跌 0.35% 或 97.04 點。