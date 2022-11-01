日本10月製造業PMI終值報50.7 景氣持續走緩

標普全球 (S&P Global) 周二 (1 日) 公布，日本 10 月 au Jibun Bank 製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 50.7，略低於 9 月的 50.8，寫下過去 21 個月來最低水準，顯示日本製造業景氣進一步走緩。

根據標普全球 PMI 數據，日本製造業在新接單量和產出都減少，但是減少率比前月和緩，而僱用方面也持續上升。受到需求減少影響，日本製造業的採購活動減少，採購品存貨的增加趨緩。另一方面，雖然通膨壓力居高不下，但企業的景氣展望寫下今年 1 月以來的最高水準。

10 月的 PMI 數據顯示，日本製造業產出已連續 4 個月減少，報告提到這是因為需求低迷所造成。

10 月的新接單量也出現連續 4 個月的減少。若以企業的實際狀況來看，市場降溫和需求低迷等，都是加速新接單量下滑的主要原因。特別是有受訪企業表示，汽車產業和半導體產業有停滯現象。

新出口訂單連續 8 個月減少，顯示全球的景氣低迷，反映日本主要輸出市場中，有一部份景氣停滯。日本製造業的僱用人數在 10 月出現增加傾向，不過增加率較前月和緩。

需求低迷也導致剩餘訂單減少和完成品的存貨增加，其中剩餘訂單在 10 月有稍微減少。另外，完成品的存貨已連續 5 個月增加。

最新數據顯示，有鑑於需求減緩，企業的支出縮小，採購活動已連續 3 個月減少。有業者指出，供應商的交期惡化，使得他們在原物料的調度傷透腦筋。但是交期惡化已經趨緩。

在價格方面，通膨壓力依然強勁。眾多採購品成本飆升，採購價格雖然較前月放緩，仍大幅高於過去的平均值。日本製造業為了將部分飆漲的成本轉嫁，而調漲售價，販賣價格的通膨率較 9 月時進一步加速，寫下調查史上的最高水準。

報告也指出，當前日元走貶，持續對通膨壓力造成影響。

即使如此，10 月日本製造業的景氣看法仍維持樂觀。有企業表示，他們對需求增加、供應鏈壓力的改善、從疫情影響當中的持續復甦等保持期待，景氣展望寫下過去 9 個月期間的最高水準。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 的 Laura Denman 指出，中國和南韓的景氣惡化，對日本的出口業造成負面影響。日本主要輸出市場的景氣，以及通膨壓力放緩的徵兆只是局部性的，預料今後幾個月的需求將持續低迷。