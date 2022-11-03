〈台股盤前要聞〉鴻海生產重鎮靜態管理、美光1β製程在日量產 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，中國鄭州航空港經濟綜合實驗區實行 7 天的全域靜態管理，鴻海表示，集團屬於重點企業範圍，生產營運一切正常；美光最新 1β 製程 DRAM 將於日本量產，後續也會在台灣廠區導入。以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

鄭州航空港區靜態管理七天 鴻海：屬重點企業可正常生產

中國鄭州加強疫情防控，鴻海 (2317-TW) 工廠所在的航空港區也自昨 (2) 日 12 時起，實行七天全域靜態管理，不過，鴻海表示，由於集團屬於重點企業範圍中，所以生產營運一切正常。閱讀全文...

美光最新 DRAM 製程 1β正式量產 率先在日本生產

記憶體大廠美光 (MU-US) 昨 (2) 日宣布，1β製程 DRAM 量產已全面就緒，開始為高階智慧型手機製造商與晶片組合作夥伴，提供 LPDDR5X 驗證樣品，相關產品將於明年問世，1β製程將先在日本量產、後續也會在台灣廠區導入。閱讀全文...

黃崇仁：明年 Q1 半導體景氣落底 看好下半年展望

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁昨 (2) 日認為，隨著供應鏈逐步去化庫存，第一季半導體產業景氣將落底，第二季逐步復甦，看好明年下半年產業景氣。閱讀全文...

Arm 客戶新開案持續進行 看明年變數仍多

全球矽智財龍頭安謀 (Arm) 昨 (2) 日舉辦 Arm Tech Symposia，台灣總裁曾志光指出，由於通膨、升息等大環境因素影響，半導體市況比先前看起來更保守，明年營運挑戰大，不過客戶仍持續投入新開案，將密切觀察大環境變化。閱讀全文...

緯穎 Q4 迎全年最旺一季 可望續創新高

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 在需求強勁、料況改善下，第三季營運改寫歷史新高，展望第四季，財務長陳昌偉昨 (2) 日表示，需求持續樂觀，且未再看到供給面長短料有大問題，從歷史軌跡來看，傳統第四季是全年高峰趨勢不變，換言之，緯穎第四季營運可望續創新高。閱讀全文...

長榮航前三季 EPS 1.21 元 客運運量大增 2.6 倍

長榮航 (2618-TW) 昨 (2) 日公告第三季財報，稅後純益 12.37 億元，季減 31.4%、年減 16.6%，每股純益 0.23 元；累計前三季稅後純益 63.89 億元、每股純益 1.21 元，較去年同期由虧轉盈，其中，前三季客運運量大幅年增 2.6 倍。閱讀全文...

明基材估 Q1 完成購併衛普實業 明年醫療事業比重上看 3 成

偏光板明基材 (8215-TW) 昨 (2) 日召開法說會，董事長陳建志說，對比偏光板本業、電池隔離膜事業，今年醫療事業相對樂觀，估全年營收成長 3-4 成，明年首季將完成購併衛普實業，可望逐步降低對顯示材料的依賴，明年醫療事業營收比重將上看 3 成。閱讀全文...

威鋒電子 Q4 營收再減 8-10% 明年營運保守看

威鋒電子 (6756-TW) 昨 (2) 日召開法說會，公司表示，由於全球大環境影響，客戶持續調節庫存，第四季營收估持續下滑，季減約 8-10%，目前初估將調整至明年上半年，期望明年營收持平今年。閱讀全文...

EUA 時代結束 台廠調整產品策略 重啟臨床、結合新項目

新冠疫情走向流感化，美國 FDA 準備將緊急使用授權 (EUA) 逐步退場，未來檢測診斷產品需要申請正規的 510(K) 認證，此舉將影響許多檢測開發商布局，而國內有取得 EUA 的檢測試劑廠瑞磁 ABC-KY(6598-TW)、普生 (4117-TW) 、金萬林 (6645-TW) 也開始調整產品策略，包括重新執行臨床試驗、結合其他檢驗項目等。閱讀全文...