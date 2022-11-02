美光最新DRAM製程1β正式量產 率先在日本生產

記憶體大廠美光 (MU-US) 今 (2) 日宣布，1β製程 DRAM 量產已全面就緒，開始為高階智慧型手機製造商與晶片組合作夥伴，提供 LPDDR5X 驗證樣品，相關產品將於明年問世，1β製程將先在日本量產、後續也會在台灣廠區導入。

美光指出，未來其他產品類別都會陸續上線，改用 1β 製程，目前正緊鑼密鼓籌備中；至於何時導入 EUV ，美光表示，公司獨家技術有絕佳效能可降低成本，1β還不需要用到 EUV，正評估在 1γ或後續製程導入。

美光說明，1β 製程降低功耗約 15%，提升位元密度超過 35%，每顆晶粒容量可達 16Gb，將率先用在 LPDDR5X 行動記憶體上，最高速度來到每秒 8.5 Gb 等級，除行動裝置外，其低延遲、低功耗、高性能特性，從智慧車到資料中心均可受惠。

美光指出，隨著 LPDDR5X 開始送樣，行動裝置生態系將率先受惠 1β DRAM 所帶來的效能提升，將強化智慧型手機相機的啟動、夜間模式、人像模式攝影，提高速度和清晰度，還可實現防手震、高解析度的 8K 影片錄製，及在手機上直覺地編輯影片。

美光技術與產品執行副總裁 Scott DeBoer 表示，1β 製程帶來世界上最先進的 DRAM 技術，將每記憶體晶圓的位元數提升到史上新高，從邊緣到雲端都可善用豐富資料、智慧化、並節能。