〈台幣〉股匯齊揚 交投清淡微升收32.17元

市場靜待美國聯準會 (Fed) 公布利率決策會議結論，台北匯市今 (2) 日交投偏淡，新台幣兌美元匯率一路在平盤附近遊走，在買、賣匯雙方拉鋸下，終場微升 0.9 分，以 32.17 元作收，台股同步收漲，站上 13100 點，呈現股匯齊揚走勢。

新台幣兌美元連二揚，今天最高來到 32.155 元、最低 32.205 元，匯率波動不大，終場小幅升值 0.9 分，收在 32.17 元，台北外匯市場成交值萎縮至 7.47 億美元，元太外匯市場成交值 2.5 億美元，兩市成交量能低迷。

台股今天開低走高，電子零件、光電族群獲得資金點火，權王台積電強勢翻紅，帶動加權指數尾盤拉高，終場上漲 62 點，收在全場最高 13100 點，成功站上月線。三大法人續呈土洋對作，外資賣超 5.13 億元，為連二賣。

Fed 預定於台灣時間周四凌晨公布利率決議，市場普遍預料將連續第四度升息 3 碼 (75 個基點)，利率提高到 3.75-4.00%，為 2008 年以來最高水準，此外，主席鮑爾這次可能暗示，未來數次會議將轉向較小幅度的升息。

觀察主要亞幣表現，根據央行統計顯示，美元指數今天上漲 0.34%，日元升值 0.39%，新台幣小幅升值，歐元則貶值 0.47%，人民幣貶 0.09%，新加坡幣與韓元均帳盪走貶。