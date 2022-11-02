禾伸堂反壟斷訴訟和解 Q3提列和解金獲利腰斬 EPS 1.17元

MLCC 廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (2) 日公告第三季財報，受到市況疲弱影響以及提列反壟斷訴訟的和解金，稅後純益 1.84 億元，季減 49.3%、年減 64.2%，每股純益 1.17 元；累計前三季稅後純益 10.39 億元，年減 36.6%，每股純益 6.58 元。

禾伸堂公告，轉投資的前日本孫公司 Holy StonePolytech Co., Ltd.(HPC) 所涉及的反壟斷案件，與美國反壟斷案非團體訴訟之直接購買者原告達成和解協議，原告向美國法院完成撤訴程序後，雙方將依協議履行以停止一切紛爭。

禾伸堂說明，雖然公司及子公司 Holy Stone Holdings，還有從屬公司 Milestone Global Technology，單純作為 HPC 之前直間接持股母公司，並未涉入該等涉及反壟斷疑慮之行為，但參酌美國律師團對美國反托拉斯訴訟案件之相關法律制度、程序規定及實務狀況諮詢，經整體評估考量後，為保障公司最大權益，決議接受該和解協議。

禾伸堂表示，由於相關事項因內容涉及當事人機密，將予以保密，和解金則已列入第三季財報，對財務、業務無重大影響。

禾伸堂第三季營收 36.26 億元，季減 5.5%、年減 15.3%；毛利率 19%，季減 3.5 個百分點、年減 3.8 個百分點；營益率 4.3%，季減 7.6 個百分點、年減 8.5 個百分點。

累計禾伸堂前三季營收 117.78 億元，年減 10%；毛利率 21.1%，年減 1.8 個百分點；營益率 8.1%，年減 3.8 個百分點。