〈威鋒電子法說〉Q4營收再減8-10% 明年營運保守看

威鋒電子 (6756-TW) 今 (2) 日召開法說會，公司表示，由於全球大環境影響，客戶持續調節庫存，第四季營收估持續下滑，季減約 8-10%，目前初估將調整至明年上半年，期望明年營收持平今年。

展望明年，公司坦言，隨著中國封城、俄烏戰爭、通膨嚴峻、聯準會升息等因素持續存在，加上現階段美中貿易戰升級等地緣政治的變數，營運看起來相對保守。

威鋒電子指出，期望明年在 USB4、DP 轉 HDMI 等新產品推出下，能夠抵銷市場需求往下的頹勢，目標希望持平今年，悲觀一點則預期會小幅衰退。

價格與成本方面，公司坦言，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 明年要再調漲 6%，成本會再進一步提升，但由於整體市場需求趨緩，已無法轉嫁給客戶，預期毛利率會較今年走弱，估約 48-50%，回到疫情前的合理水準。

針對庫存，公司認為，過去一年半以來因塞港、供應短缺等現象，市場出現重複下單，造成庫存水位大幅提升，但隨著公司嚴格控管庫存，加上減少投片量，預期第四季庫存不會再增加，明年上半年可望明顯去化與改善。

威鋒電子也補充，USB 40G 產品公司花很久時間推廣，目前也已有客戶的終端產品在市場上販售，希望第四季營收比重達 10%，明年則進一步提升至 10% 以上，看好 USB 40G 市場將繼續成長。

至於美國擴大對中國進行晶片管制，威鋒電子表示，公司採用最先進製程為 28 奈米，其餘如 40 奈米、55 奈米、80 奈米還有 0.18 微米皆為成熟製程，加上公司並無承接高速運算相關晶片，因此禁令對公司並無影響。