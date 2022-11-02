〈明基材法說〉估Q1完成購併衛普實業 明年醫療事業比重上看3成

偏光板明基材 (8215-TW) 今 (2) 日召開法說會，董事長陳建志說，對比偏光板本業、電池隔離膜事業，今年醫療事業相對樂觀，估全年營收成長 3-4 成，明年首季將完成購併衛普實業，可望逐步降低對顯示材料的依賴，明年醫療事業營收比重將上看 3 成。

明基材營收占比最大仍是偏光板，占比約 8 成上下，導致營運易隨顯示產業波動而受影響，陳建志表示，近年進行營運轉型，擴大布局醫療、電池隔離膜，將偏光板營收比重從 80% 降至 65%，在購併衛普實業後，醫療事業可望衝上 30%，其餘則包含電池隔離膜等。

陳建志指出，今年醫療事業營運穩健，旗下皮膚護理、隱形眼鏡近期在雙 11 購物節商機開跑下，有機會再創高，而傷口護理在近年地緣政治、備戰需求升溫下，也有顯著成長，至於將併購的衛普實業，與既有醫療包材事業有客群重疊、技術交流等綜效可期。

明基材計畫斥資 31.62 億元，以每股不超過 88.58 元取得醫療及衛材製造大廠衛普實業 35700 仟股 (約 51% 股權)，陳建志說，衛普實業是衛材、醫材領域專家，且穩定獲利，在衛材醫療領域上，衛普的防護衣、防護墊與明基材的包材敷料市場有共同客人客群，雙邊未來在多孔膜技術上也可以互相學習，

明基材財務長王勝興則透露，衛普實業去年營收約落在 33-35 億元，且為獲利狀態，隨著明年首季完成購併後，對明基材整體營運將有一定的正面挹注。