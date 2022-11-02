Arm客戶新開案持續進行 看明年變數仍多

全球矽智財龍頭安謀 (Arm) 今 (2) 日舉辦 Arm Tech Symposia，台灣總裁曾志光指出，由於通膨、升息等大環境因素影響，半導體市況比先前看起來更保守，明年營運挑戰大，不過客戶仍持續投入新開案，將密切觀察大環境變化。

針對美國擴大對中國進行晶片管制，曾志光認為，在地緣政治風險下，客戶的確會將採用何種處理器架構納入考量，但僅是考量要點其中之一、並非唯一，其他如整體架構生態系、產品組合完整度，也都是企業在選擇架構時會考量的因素。

曾志光也強調，對 Arm 來說，會持續擴張生態系，豐富產品組合，提供客戶更多選擇，同時保有彈性因應世界變化。

曾志光會中指出，公司為車用供應鏈打造的 SOAFEE 架構，已有超過 50 家企業成員，相較與初創 10 來個，大增 4 倍，包括軟體商、IC 設計業者、車廠、系統整合供應商等，象徵整體生態系持續擴大。

Arm 補充，車用領城的未來，軟體佔相當重要的一部分，但伴隨而來是全然不同的複雜性，目前有高達 3 萬名開發人員專注在車用相關軟體開發，如先進車輛所需的 1 億行的程式碼。

尤其未來完全自駕的車輛預計需要至少 5 億行的程式碼，到 2030 年全球車用軟體開發人員的總數將超過 25 萬人，意味傳統設計的技術已無法擴充、且符合車輛對軟體與日俱增的需求。