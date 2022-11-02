〈台新金法說〉手握190億元現金 無須增資還想找併購機會

台新金 (2887-TW) 今 (2) 日舉行線上法說會，總經理林維俊表示，有別於現在很多金控都在增資，台新金因為 8 月時賣了 10 億股彰銀(2801-TW)，因此帳上有 190 億元現金擺在定存，不但沒有增資需求，且擬藉此尋求併購機會。

台新金控今年前三季稅後純益 83 億元，較去年同期大舉腰斬、年減 53.6%，台新金強調，若排除併購台灣保德信人壽認列的廉價購買利益與後續衍生的評價變動，以及彰銀處分導致相關會計處理變動影響，年衰退幅度僅 25.8%。

法人關切彰銀剩餘持股現況，林維俊表示，台新金原先持有彰銀 23.4 億股，2021 年 6 月出售 2 億股，後來發行交換債提撥 2.5 億股到集保專戶，另外發行交換特別股 3 億元，後有一筆 10.5 億股的鉅額交易，排除專戶中的 5 億多股，目前台新帳上約有 5.1 億股還沒處分，雖然採 OCI 評價，但對淨值影響不大。

林維俊進一步指出，彰銀持股採 OCI 評價，因此每月底評價，8 月 10 日賣了 10 億股彰銀，現有 190 億元現金擺在銀行定存，因此完全沒有增資需求，未來不排除尋求適合方向併購或增強子公司的體質。台新目前的雙重槓桿比率 110.6%，已較之前大幅下降，符合現行法令 125% 以內要求。