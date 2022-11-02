長榮航前三季EPS 1.21元 客運運量大增2.6倍

長榮航 (2618-TW) 今 (2) 日公告第三季財報，稅後純益 12.37 億元，季減 31.4%、年減 16.6%，每股純益 0.23 元；累計前三季稅後純益 63.89 億元、每股純益 1.21 元，較去年同期由虧轉盈，其中，前三季客運運量大幅年增 2.6 倍。

長榮航第三季營收 352.05 億元，季增 5.6%、年增 36.4%；毛利率 11%，季減 3.2 個百分點、年減 5.7 百分點；營益率 3.6 百分點，季減 3.8 百分點、年減 5.4 百分點。累計長榮航前三季營收 986.27 億元，年增 41.6%、毛利率 15.3%，年增 4.2 個百分點；營益率 8%，年增 6.1 個百分點。

客運表現來看，長榮航表示，第三季客運營收 97.91 億元，年增 296.1%；前三季客運營收 138.94 億元，年增 123.7%；前三季隨著全球邊境逐漸鬆綁，台灣持續逐步開放邊境、縮短檢疫天數、調增入境總量上限及取消搭機前持二日內 PCR 陰性報告等政策，帶動各航線旅客搭機需求，客運運量增加 262.5%。

貨運方面，第三季貨運營收 212.12 億元，年增 3 %；前三季貨運營收 735.62 億元，年增 33.5%。公司表示，前三季受全球通膨、產品庫存及海轉空貨物減少影響，載貨量較去年同期僅小幅增加 3.2%，但貨運單位收益則仍維持高檔，年增 25.4%。