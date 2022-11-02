〈緯穎法說〉Q4迎全年最旺一季 可望續創新高

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 在需求強勁、料況改善下，第三季營運改寫歷史新高，展望第四季，財務長陳昌偉今 (2) 日表示，需求持續樂觀，且未再看到供給面長短料有大問題，從歷史軌跡來看，傳統第四季是全年高峰趨勢不變，換言之，緯穎第四季營運可望續創新高。

陳昌偉表示，下半年需求仍將延續去年以來的樂觀展望，加上先前因特定物料短缺導致存貨堆積的狀況逐步減緩，從第三季營運結果顯示，緯穎已能滿足客戶需求，現階段對第四季需求持續樂觀。

面對全球經濟景氣逆風，陳昌偉不諱言，緯穎無法完全免於大環境的風風雨雨、景氣通膨影響，如企業縮減人力、資本支出等，不過他認為緯穎聚焦的雲端服務產業發展趨勢依舊存在，企業近年更加速把原本在地端的布局轉往雲端，觀察大型 CSP 近期對未來資本支出的看法，不論是數字或文字敘述都樂觀。

陳昌偉認為，緯穎在這一波全球企業韌性期中考順利過關，回顧今年首季因長短料問題，存貨金額甚至超過當季營收，不過隨著料況改善、客戶需求扎實，在庫存去化、營收成長下，至第三季不僅把庫存降下來，也把短期借款還完。

法人也關心匯率對緯穎營運影響，陳昌偉說，緯穎營運模式有高達 98% 的比例是以美元採購、銷售交易，因此當美元對台幣升值時，有利營收、毛利率表現，而今年初因料況問題墊高的庫存進貨價格較低，後續在美元強升下，換算出貨價格較高，是今年意外的收穫，至於毛利率方面，預期在沒有大變動的狀況下，可望維持在 8% 水準上下。

緯穎第三季純益衝上 43.16 億元，季增 21.13%、年增 112.93%，每股純益 24.68 元，雙寫單季新高，累計前三季更大賺百億元，超越去年全年，純益達 102.24 億元、年增 69.4%，每股純益 58.48 元，同步創高。