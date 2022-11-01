〈財報〉豐田財年H1財報慘 生產計畫下修 股價下跌

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 周二 (1 日) 公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月)H1 合併營業利益報年減 34.7% 至 1 兆 1,414 億日元；在財測方面，預測全年度合併營業利益年減 19.9% 至 2 兆 4,000 億日元。全年度生產計畫下修。股價聞訊下跌，午盤一度大跌逾 2.5%。

豐田股價周二收在每股 2,019.5 日元，較前一個交易日下跌 1.94% 或 40 日元。

基於 IFRS 的 2022 年度 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 14.4% 至 17 兆 7,093 億日元。

營業利益報年減 34.7% 至 1 兆 1,414 億日元，遜於市場預測中數的年減 23% 至 1 兆 3,378 億日元。

稅前利益報年減 14.4% 至 1 兆 8,343 億日元。

歸屬母公司業主純益報年減 23.2% 至 1 兆 1,711 億日元。

其中，H1 期間歸屬母公司業主純益在相隔 2 年後首度出現下滑，也遜於顯示市場平均預測的 Nikkei QUICK Consensus 數據 (年減 5% 至 1 兆 4,491 億日元)。

原因和鐵、鋁等原物料的價格飆漲有關，日元貶值也無法彌補成本增加。

各主要市場 的 2022 年度 H1 合併銷售台數：

日本市場年減 8% 至 86.9 萬輛。

北美市場年減 2.9% 至 124.5 萬輛。

歐洲市場年減 6% 至 47.9 萬輛。

亞洲市場年增 15.7% 至 81.7 萬輛。

其他市場 (中南美、大洋洲、非洲、中東等) 年增 15.2% 至 74.9 萬輛。

財年 H1，TOYOTA 和 LEXUS 兩品牌在全球共賣出 474.2 萬輛，年減 2.3%。其中油電車年增 0.2% 至 127 萬輛，插電式油電車年減 34.2% 至 4.3 萬輛，純電動車年增 21.9% 至 8 千輛，燃料電池車年減 53.3% 至 1 千輛。

另外，集團整體 (含 Daihatsu、Hino) 的 H1 合併銷量達 516.8 萬輛，年減 1.8%。

TOYOTA、LEXUS 兩品牌的全球生產和銷售預測方面，預測全年度生產達 920 萬輛，較先前預測的 970 萬輛少 5.2%；預測全年度銷量達 880 萬輛，較先前預測的 885 萬輛少 0.6%。

豐田的生産本部副本部長中村好男表示，今後的風險難以預測；另外，調度本部本部長熊倉和生提到，汽車上頭有各種半導體，數量多的會使用 1000 個，半導體生產製程只要有一天出現差錯，就會立即導致汽車減產；為因應供給短缺、每天召開緊急對策會議的情況已持續了兩年半左右。

另外，關於該公司在 2021 年 12 月宣布的「計畫在 2030 年時，電動車的銷售台數要達到 350 萬輛，其中有 100 萬輛左右是 LEXUS 品牌」，豐田周二表示該目標基本上維持不變。

基於 IFRS 的 2022 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年增 14.7% 至 36 兆日元。

營業利益預測年減 19.9% 至 2 兆 4,000 億日元。

稅前利益預測年減 16.3% 至 3 兆 3,400 億日元。

歸屬母公司業主純益預測年減 17.2% 至 2 兆 3,600 億日元。

其中，營收預測由原先的 34 兆 5,000 億日元上修至 36 兆日元，稅前利益預測由原先的 3 兆 2,700 億日元上修至 3 兆 3,400 億日元；營業利益預測和歸屬母公司業主純益預測維持不變。