澳洲央行如預期再升1碼 暗示會繼續升息

澳洲央行 (RBA) 周二 (1 日) 一如市場預期升息 1 碼，並暗示會進一步收緊政策，繼續打擊高漲的通膨。

央行董事會決議將現金利率自 2.6% 調升至 2.85%，為 2013 年 4 月以來最高水平，延續上月的升息步調。澳洲央行此前強調，以較小幅度升息，將有助讓大眾在更長一段時間內把注意力放在「董事會致力於讓通膨重回目標水準」的決心上面。

發布利率決議前，澳幣兌美元拉高至 0.6440 美元左右，宣布後短線跌破 0.6410 美元，截稿前報 0.6428 美元，並未出現劇烈震盪。

澳盛銀行 (ANZ) 的澳洲經濟主管 David Plank 說：「聲明語氣沒有我所想的那樣強勁，澳洲央行準備在更長一段時間內繼續容忍高於目標水平的通膨，因此現在真正重點在於保持經濟穩定。」

目前經濟數據可證明澳洲家庭足以應付更高的借貸和生活成本，周一 (31 日) 經濟數據顯示，澳洲 9 月零售銷售仍維持強勁增長，且高於市場預期，失業率也繼續徘徊在 50 年低點附近。

澳洲央行的行動與同樣即將在本周公布利率決議的聯準會 (Fed)、英國央行 (BOE) 形成鮮明對比，這是因為澳洲央行相較於後兩者，召開會議的次數更頻繁，因此得以每次採取較小的行動。Fed 和 BOE 本周估各升息 3 碼。

根據貨幣市場定價，澳洲利率估在 2023 年中達到高峰，約略低於 4%，經濟學家則認為央行會在利率達到 3.5% 左右時停止升息。

澳洲央行預估，通膨率將在今年稍晚達到 8% 的高峰，略高於先前預期的 7.75%，並將今年的經濟增長預測下修至 3% 左右，2023 年和 2024 年各為 1.5%，失業率估在 2024 年逐步升至略高於 4%。