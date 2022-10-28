〈財報〉天齊鋰業前三季淨利增逾29倍

中國天齊鋰業 (002466-CN) 周四 (27 日) 公布最新財報，累計前三季營收人民幣 246.45 億元，年增 5.36 倍；淨利潤人民幣 159.81 億元，年增 29.16 倍。

今年前三季，天齊鋰業實現營收人民幣 246.45 億元，年增 536.4%；淨利潤人民幣 159.81 億元，年增 2916.44%。

其中，第 3 季營收人民幣 103.5 億元，年增 580.19%；淨利潤人民幣 56.54 億元，年增 1173.35%。

天齊鋰業今年第 2 季營收為人民幣 90.39 億元，淨利潤為人民幣 70 億元；相較之下，今年第 3 季營收季增 14.5%，淨利潤季減 19.23%。

雖然天齊鋰業今年第 3 季業績環比出現下滑，但是同比仍然保持強勁的增長態勢。以目前鋰礦行業公布的第 3 季財報來看，天齊鋰業仍遙遙領先同業。天齊鋰業表示，第 3 季主要鋰產品銷量和銷售均價都較去年同期增長。

市場分析，鋰鹽價格攀升是天齊鋰業今年前三季業績快速增長的重要原因。

澳洲鋰礦商 Pilbara 周一宣布，該公司又簽下一筆 5000 公噸鋰精礦的出售契約，成交價為每公噸 7255 美元，較上周二拍賣成交價上漲 2.18%。市場人士認為，Pilbara 成交價再次創高，顯示當前全球鋰資源供需依舊吃緊。

銀河證券指出，11 月後，青海地區鹽湖鋰鹽產量將會減少，在今年底和明年初，新增正極材料產能投產前的備貨需求拉升，加上年底新能源車衝量有望擴大鋰鹽需求，預計在供需偏緊的情況下，鋰鹽價格仍將維持高位。

西南証券表示，鋰鹽價格續漲，天齊鋰業業績釋放確定性較強。未來隨著四川安居 2 萬公噸碳酸鋰、澳洲 Kwinana 一期和二期共 2.4 萬公噸氫氧化鋰 (權益產能)、銅梁 2000 公噸金屬鋰產能逐步投產，預計 2022 年到 2025 年之間的每年鋰鹽權益產能分別為 5.9 萬公噸 LCE(碳酸鋰當量)、6.6 萬公噸 LCE、8.6 萬公噸 LCE 和 10.8 萬公噸 LCE，成長顯著。

天齊鋰業股價在台北時間周五下午 2:51 暫報每股人民幣 92.39 元，較前一個交易日下跌 3.41% 或人民幣 3.26 元。