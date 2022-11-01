印度股市周二強升 基準指數突破近9個月高點

印度股市在 11 月開局強勁，基準指數周二 (1 日) 突破 9 個月高位，各類股普遍上漲。投資者關注的焦點轉向本周的美國聯準會政策會議，以尋找未來升息的線索。

截至格林威治標準時間 0513，NSE Nifty 50 指數上漲 0.84%，至 18162.65，而標普 BSE Sensex 上漲 0.81% 至 61238.91。

此前，在強勁的企業財報以及預期主要央行立場軟化的推動下，印度基準指數在 10 月份上漲了 5% 以上。

Religare Broking 研究部副總裁 Ajit Mishra 表示，Nifty 突破 18100 點大關，結束了近七個月的盤整。這種走強的態勢，可能是因為市場考量，央行將會停止大幅升息的機率提高。

他補充稱，本周聯準會的政策會議及之後印度央行的評論，將影響敏感股的表現，相關的利多陳述，有望帶動利率敏感股進一步上漲，成為 Nifty 是否將創歷史新高的關鍵。

市場普遍預計，聯準會將在周三結束為期兩天的政策會議時升息 75 個基點。

印度央行政策制定委員會也將在 11 月 3 日召開會議，預期會討論應對高通膨的行動。

印度股市在周二早盤交易中上漲。其中，銀行、製藥和金屬指數漲幅居前，均上漲超過 1%。