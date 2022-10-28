〈台股盤前要聞〉台積成立3D IC聯盟、建通躋身缺銅概念股 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台積電成立開放創新平台 (OIP)3DFabric 聯盟，已有美光、SK 海力士等 19 個夥伴加入，手加速創新及完備 3D IC 生態系；全球銅供給疑慮升溫，銅供給吃緊，建通越南回收業務可望受惠，躋身缺銅概念股。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

台積電成立 OIP 3DFabric 聯盟 美光、SK 海力士等 19 個夥伴加入

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (27) 日宣佈成立開放創新平台 (OIP)3DFabric 聯盟，邀請 IP、EDA、記憶體、封測及基板廠加入，包括美光、三星記憶體及 SK 海力士在內，已有 19 個合作夥伴同意加入，共同攜手加速創新及完備 3D IC 生態系。閱讀全文...

銅供給吃緊 建通越南回收業務可望受惠 躋身缺銅概念股

全球銅供給疑慮升溫，除了第一銅 (2009-TW) 可望受惠外，端子廠建通 (2460-TW) 近年也積極在越南拓展銅廢料回收及再煉製業務，在銅長期供應恐更吃緊情形下，營運將直接受惠，成為新缺銅概念股。閱讀全文...

面板雙虎 Q3 慘虧逾 200 億元陷十年嚴寒 Q4 營運續保守

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 受面板量價重跌影響，第三季毛利率雙雙轉負、慘虧逾百億元，分別虧損 104.26 億元、127.46 億元，合計虧損逾 231.72 億元，寫下十年來最慘烈的一季，展望本季，雙虎對營運依舊保守，估面板將呈現量增價跌走勢。閱讀全文...

一個月內連兩併 國巨砸 214 億元取得施耐德高階工業感測器部門

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (27) 日宣布，將以 6.86 億歐元，約新台幣 214 億元，收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部 (Telemecanique Sensors)，預計明年上半年完成交割，加上本月中旬併購德國賀利氏高階溫度感測器業務，預計未來公司感測營收可望超過 6 億美元 (新台幣 191.2 億元)。閱讀全文...

黃仁勳來台見張忠謀？ 張淑芬：有到家裡拜訪

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 慈善基金會董事長張淑芬昨 (27) 日被問及輝達 (AMD-US) 執行長黃仁勳此次來台，是否有與台積電創辦人張忠謀會面，張淑芬說，張忠謀與黃仁勳是私底下的好朋友，有來家裡拜訪，但公事她不清楚。閱讀全文...

日月光 Q4 營收接近上季 調降全年資本支出 1 成

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 昨 (27) 日召開法說會，財務長董宏思表示，由於大環境影響，將調降全年資本支出 1 成、至 18 億美元；展望第四季，封測稼動率較上季降溫， EMS 事業則持續成長，法人預估，日月光投控第四季營收約與第三季相當。閱讀全文...

9 月景氣燈號轉亮黃藍燈 對策信號分數大減 6 分

國發會昨 (27) 日公布 9 月景氣燈號統計結果，綜合判斷分數下滑至 17 分，較前一月大減 6 分，創下 2019 年 3 月以來低點，燈號轉亮黃藍燈，並下探黃藍燈、藍燈區間下緣，國發會表示，景氣領先、同時指標續呈下跌，顯示景氣持續走緩。閱讀全文...

長榮航客運營收逐月揚 明年中回到疫前 9 成水準

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明表示，隨著航空客運市況回升「人潮漸漸到」，客運營收到年底將月月高，在航班持續回升、客單價收益增加下，明年中航空客運營收可望回到疫情前 9 成左右水準。閱讀全文...

台股 9 月股災 國銀狂賣 1365 億元 壽險連三月加碼慘住套房

台股 9 月重挫 11%，金管會昨 (27) 日公布，金融業持有股票部位單月大減 5055 億元，除了市價減損的自然蒸發，主要是國銀大賣台股 1365 億元，壽險則逆勢逢低搶進台股約 30 億元，連三個月加碼，慘住套房。閱讀全文...