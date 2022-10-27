〈景氣燈號〉9月轉亮黃藍燈 對策信號分數大減6分

9月景氣燈號轉亮黃藍燈，對策信號分數大減6分。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
9月景氣燈號轉亮黃藍燈，對策信號分數大減6分。(鉅亨網記者劉韋廷攝)

國發會今 (27) 日公布 9 月景氣燈號統計結果，綜合判斷分數下滑至 17 分，較前一月大減 6 分，創下 2019 年 3 月以來低點，燈號轉亮黃藍燈，並下探黃藍燈、藍燈區間下緣，國發會表示，景氣領先、同時指標續呈下跌，顯示景氣持續走緩。

從 9 項構成項目觀察，國發會表示，9 月工業生產指數由綠燈轉呈藍燈，分數減少 2 分，股價指數由黃藍燈轉呈藍燈，海關出口值、機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業營業額均由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少 1 分，其餘 4 項燈號不變。

國發會也統計，景氣領先指標已連 11 個月下跌，累計跌幅達 7.59%，同時指標則連 7 個月下跌，累計跌幅達 8.2%，其中，9 月同時指標跌幅迅速擴大。

國發會指出，受全球通膨壓力仍高、俄烏戰爭膠著，且主要國家緊縮貨幣政策等影響，全球經濟成長轉弱，終端市場需求趨疲，產業鏈持續庫存調整，導致 9 月股價指數、工業生產指數、製造業銷售量指數及製造業營業氣候測驗點均下滑，貿易、批發零售及餐飲則相對有撐。

展望未來，國發會坦言，雖然台灣出口、投資、內需仍有正面因素支撐，但整體大環境挑戰相當大，包含全球通膨、升息壓力續存，加上俄烏戰爭持續、中國堅持清零政策，加深全球經濟下行風險，後續發展仍須密切關注。

(圖: 國發會提供)
(圖: 國發會提供)

 

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