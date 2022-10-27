面板雙虎Q3慘虧逾200億元陷十年嚴寒 Q4營運續保守

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 受面板量價重跌影響，第三季毛利率雙雙轉負、慘虧逾百億元，分別虧損 104.26 億元、127.46 億元，合計虧損逾 231.72 億元，寫下十年來最慘烈的一季，展望本季，雙虎對營運依舊保守，估面板將呈現量增價跌走勢。

友達第三季毛利率轉負，降至 - 14.61%，營益率 - 27.58%、稅後虧損 104.26 億元，虧損情況均較上季擴大，每股虧損 1.23 元，寫下 2013 年以來單季低點，前三季累計虧損 108.93 億元，每股虧損 1.18 元。

友達以「斷崖式衰退」形容本波景氣循環的消費市場，並坦言目前純面板營收比重仍高，無法完全避開景氣循環，第三季產能利用率僅達 50%，第四季將依市場情況動態調整，而依目前市況，預估第四季面板出貨量將季增 5% 以內，平均價格則將再下滑 5%。

友達昨日法說會也宣布，將無限期推遲台中后里 8.6 代線新廠建置計畫，力求讓未來兩年現金流更健康。

群創同樣深陷虧損窘境，第三季毛利率轉負、重跌至 - 18.74%，為歷年低點，營益率 -32.04%，稅後虧損 127.46 億元，每股虧損 1.27 元，虧損均較前一季擴大，創 2012 年第二季以來新低，累計前三季虧損 155.96 億元，每股虧 1.5 元。

展望本季，群創認為，歐美促銷旺季來臨，將有利通路商去化存貨，帶動庫存回到健康水位，但全球景氣仍然嚴峻，將更審慎管理成本支出、產能利用率，估本季大尺寸面板出貨量可望維持上季水準，但價格將季減 5% 以內，中小尺寸面板出貨量則將季減約 11-13%。