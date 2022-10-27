一個月內連兩併 國巨砸214億元取得施耐德高階工業感測器部門

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (27) 日宣布，將以 6.86 億歐元，約新台幣 214 億元，收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部 (Telemecanique Sensors)，預計明年上半年完成交割，加上本月中旬併購德國賀利氏高階溫度感測器業務，預計未來公司感測營收可望超過 6 億美元 (新台幣 191.2 億元)。

這也是國巨本月中旬睽違 3 年啟動跨國併購後，單月連續併購兩家歐洲企業事業部，國巨表示，若以現金收購來看，將是除了基美以外，近幾年來最大併購案。

施耐德高階工業感測器為全球關鍵機電與電子感測器設計、開發及解決方案的專業供應商，去年營收 3.3 億美元 (新台幣 105 億元)，主攻北美洲、歐洲高階市場，營收比重約占 7 成。

國巨表示，德國賀利氏與法國施耐德的布局將是公司感測事業重要佈局，未來合併後，感測業務營收可望超過 6 億美元，營收比重達 14%，感測將是國巨公司未來持續擴展的重點產品之一。

施耐德高階工業感測器的產品包含高階極限開關、近接感測器和壓力感測器等，廣泛使用在 IoT 電子量測、工業自動化與基礎設施領域，其中包括進階電子量測、工業 4.0 及智慧建築等應用。

國巨表示，本次交易在雙方各項準備作業完成及得到主管機關核准後，預計將於明年上半年間完成。