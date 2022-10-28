科技股之外的美股ETF另類選擇，「必需品消費類股ETF」介紹！

今年全球股市大波動，科技股跌幅首當其衝，那斯達克指數今年跌幅破三成，比標普 500 多跌了約一成，很多人擔心，這時進場會不會很危險？或是我有科技股以外的美股 ETF 投資選擇嗎？「必需品消費類股 ETF」就是其中的另類選擇。(延伸閱讀：想投資一籃子的民生必需品的另類選擇 - 以 XLP 為例！)

「必需品消費類股 ETF」目前若以規模來看，排行前三名的標的為 SPDR 必需性消費類股 ETF(XLP)、Vanguard 必需性消費類股 ETF(VDC)、iShares 美國消費品 ETF(IYK)，而且排行第一的 XLP 的規模則是 VDC 的兩倍。

以 XLP 為範例，其追蹤指數為「消費必需品精選行業指數」，從標普 500 的美國大型企業中，選取主要投資於飲料、食品、菸草、家庭及個人日用品的民生必需品。前五大成份股為寶潔 (Procter & Gamble Company) 、百事可樂 (PepsiCo Inc)、可口可樂 (Coca-Cola Company)、好事多 (Costco Wholesale Corporation)、沃爾瑪 (Walmart Inc)。

其中排行第一的寶潔為全球最大日用品生產商，自 1890 年開始已經連續 131 年配發股息，截至 2021 年股息連續成長 65 年。排行第二的可口可樂則是世界第一飲料公司，配息則連續成長近 60 年。歷史抗震效果部分，以科技股為主的那斯達克指數今年跌幅破三成，美股大型股代表的標普 500 跌幅約兩成，而 XLP 今年跌幅則約為 7%，可以看到必需品類股在今年下跌時的抗震效果。(延伸閱讀：想投資一籃子的民生必需品的另類選擇 - 以 XLP 為例！)

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