銅供給吃緊 建通越南回收業務可望受惠 躋身缺銅概念股

全球銅供給疑慮升溫，除了第一銅 (2009-TW) 可望受惠外，端子廠建通 (2460-TW) 近年也積極在越南拓展銅廢料回收及再煉製業務，在銅長期供應恐更吃緊情形下，營運將直接受惠，成為新缺銅概念股。

大宗商品交易商托克 (Trafigura) 認為，全球銅庫存已降至危險水準，到年底庫存可能降至不到 3 天，全球最大礦商必和必拓集團 (BHP Group)(BHP-US) 也表示，隨著能源轉型加速，銅礦開採難度加大，長期銅市可能出現供應短缺。

建通越南廠過往僅回收自身銅料熔煉再生並自行利用，後來進一步取得資格，可協助回收其他廠商廢銅料或是在市場上購入，煉製成銅合金後再進行銷售，為銅廢料回收業務打開新出海口，建通看好，未來銅供給趨緊，業務可望同步雨露均霑。

據了解，越南當地煉製產能並不多，儘管銅廢料出口要被課 22% 的高額關稅，但多數廠商還是選擇承受，將其出口再製後再進口重新使用，以確保生產營運的最大效率，建通回收再煉製業務將在明年上線，將能直接就近提供服務，挹注公司業績及獲利。

建通表示，銅價供給吃緊，價格有撐，看好後續可望持續回升，並刺激下游客戶下單，目前公司原料庫存約 10 億元，換算約 3-4 個月。

除了越南外，建通台灣高雄特殊新型銅材煉製廠也預計明年第一季裝機試車，第二季投產貢獻營運，至於中國蘇州異型導體銅材出貨規模也穩健提升。