鉅怡智慧獲2.1億元A輪募資 明年Q1拚拿首張FDA

AI 新創公司鉅怡智慧 (FaceHeart) 今 (27) 日舉行募資感恩暨產品發表記者會，鉅怡智慧宣布，今年 7 月已完成 A 輪募資，共計獲得 2.1 億元資金，同時發表搭配 AI 學習模型開發的 FaceHeart Vitals 解決方案，將可零接觸量測心率、血壓等，力拚明年首季拿到全球首張無接觸式醫療軟體器材認證的 FDA。

鉅怡智慧前身是交大電機工程系「影像式生理訊號健康管理系統」研究團隊，2018 年國立陽明交大講座教授吳炳飛進一步帶領學生團隊創立鉅怡智慧，以軟體科技定位發展「影像辨識生理訊號與 AI 學習技術」解決方案，提供使用者以零接觸、無感方式取得心率、血壓、血氧等六大生理資訊。

鉅怡智慧正式獨立成為公司後，陸續獲得科技部價創計畫、聯發科 (2454-TW)pre-A 輪投資，今年 7 月更進一步完成 A 輪募資，獲得來自台杉投資、兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐商銀、能率亞洲資本、上海商銀 (5876-TW) 等投資方募資逾 2.1 億元。

鉅怡智慧創辦人吳炳飛表示，台灣作為全球科技產業供應鏈重鎮，疫後全球興起遠距與混合式生活情境，如何把握機會發展具全球競爭力的軟體服務，整合硬體提供更簡捷、便利的應用服務，將是科技產業下一階段的關鍵。

鉅怡智慧總經理張紹堯指出，鉅怡智慧是以影像式非接觸的 rPPG 遠程光電容積脈搏波信號技術，搭配 AI 學習模型開發 FaceHeart Vitals 解決方案，只要搭配一顆視訊或照相用的普通鏡頭與硬體，即可在 60 秒內獲得使用者心率、心率變異率、血壓、血氧、呼吸頻率與壓力，目前預計最快明年初通過第一階段 FDA 醫療軟體器材認證。

鉅怡智慧表示，未來將把 FaceHeart Vitals 解決方案導入不同硬體，並在銀髮健康、遠距醫療、運動科技等使用情境中落地服務，其中，銀髮健康領域已與宏碁 (2353-TW)GrandPad、倚天酷碁 (2432-TW) 合作，並與新創公司女媧創造合作開發照護機器人 NUWA。

遠距醫療領域上，鉅怡智慧說，將與聯發科等硬體、供應鏈夥伴合作，同時與遠傳 (4904-TW)、國內外多個健康平台 APP 開發商及壽險業者等共同研發健康監測、醫療情境，運動科技則與聯發科、成大運科中心合作，此外，也正與上海商銀等金融業者討論應用在 ATM 反金融詐騙領域上。