台股回神大漲197點 三大法人全站買方、買超113.9億元

台股回神大漲197點 三大法人全站買方、買超114億元。(鉅亨網資料照)
台股回神大漲197點 三大法人全站買方、買超114億元。(鉅亨網資料照)

台股今 (27) 日在台積電回神下， 加上聯發科等電子權股助漲，指數開高走高，終場大漲 197 點，收 12926 點，靠攏萬三大關，三大法人全站買方，合計買超 113.91 億元。

觀察三大法人資金變動，外資買超 104.35 億元，連 2 買，自營商買超 2.39 億元，連 4 買，投信買超 7.16 億元，也由賣轉買。

權值股走勢分歧，台積電重申第四季與明年展望不變，股價大漲 2.53%，收在 385.5 元，聯發科也勁揚超過 1.7%，收 589 元，鴻海以平盤作收，其他如台塑、台塑化、兆豐金、中鋼等，則在平盤下游走。

面板三虎開低走高，友達第三季大虧百億元，早盤一度下殺重挫超過 6%，不過，盤中隨著低接買盤搶進，勁揚 1.45% 作收；彩晶也同步開低走高、早盤一度挫逾半根停板，上漲 1.73% 作收；群創開低震盪，尾盤回到平盤附近，小跌 0.4%。

蘋果表態會遵守歐盟法律，將 iPhone 充電接口改為 USB-C，相關概念股歡騰，東碩、通嘉、創惟、偉詮電、安格拉漲停，威鋒電子、祥碩、嘉澤、創意漲幅都超過 7%，鈺創、宣德、連展投控、威盛、良維、譜瑞 - KY、宏致同漲逾半根停板。

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