〈長榮航拓歐洲航點〉客運營收逐月揚 明年中回到疫前9成水準

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明表示，隨著航空客運市況回升「人潮漸漸到」，客運營收到年底將月月高，在航班持續回升、客單價收益增加下，明年中航空客運營收可望回到疫情前 9 成左右水準。

孫嘉明表示，兩岸線以外的航班，預計到今年底將回到 2019 年的 5 成，明年中到 7 成多，且客單位收益提升，明年還有 5 架廣體客機加入，營收回升幅度將較航班增加來的快。

孫嘉明進一步說明，目前客單位收益還是比疫情前高，主要是長程線增加，另外油價上漲也是一個因素，現在看起來票價到明年中都不會差，也會持續提升服務價值。長榮航 9 月客運營收 33.2 億元，預計 10 月可望達 40 億元，月增 2 成以上，11、12 月也將逐月走揚。

除了歐洲線復甦明顯外，孫嘉明表示，以美國、加拿大為主的北美線目前 49 班，預計明年 5 月就會回到疫情前的 85 班；東北亞日韓 9 月單周 16 班，10 月翻倍至 32 班，11 月再倍增至 65 班，預計 12 月 79 班、明年第一季達 80 班以上。

另外，長榮航在東南亞布局也持續推進，明年第二季中，將開菲律賓克拉克，搭配既有的馬尼拉、宿霧，強化東南亞航點佈局。

貨運方面，孫嘉明表示，整體貨量並沒有減少，運價方面雖然與去年第四季高點比有回落，但前三季的運價還是較 2019 年高出 6 成，明年還有一架貨機要交，整體而言狀況並不差。