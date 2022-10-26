南韓製造業勞工高齡化問題嚴重 平均年齡逼近日本

《韓聯社》周三 (26 日) 報導，韓國全國經濟人聯合會 (FKI) 的數據顯示，製造業從業人員 50 歲以上者超過 3 成，持續走向高齡化；另製造業從業人員平均年齡為 43 歲，逼近日本。

依據韓國全國經濟人聯合會的統計數據，2021 年南韓國內製造業從業人員中，31.9% 勞工年齡超過 50 歲，比起 20 年前、2001 年的 11% ，高 20 多個百分點。

其中，50 多歲占 23.9%(2001 年為 9%)，60 歲以上占 8%(2001 年為 2%)，均出現明顯增長；另外 40 多歲占 27%(2001 年為 25.4%)，也出現小幅增加。

另一方面，15 到 29 歲的年輕勞工占 14.8%，和 2001 年的 29.7% 相比，亦同樣出現大幅減少；而 30 多歲占 26.4%，也比 2001 年的 33.9% 減少許多。

和其他主要國家相比，南韓製造業的高齡化腳步也明顯較快。南韓製造業從業人員在 2011 年的平均年齡為 39.2 歲，到了 2021 年升高到 43 歲；而鄰國日本則是從 41.6 歲升高到 43.1 歲；美國則是從 44.1 歲微幅升高到 44.2 歲，幾乎持平。

韓國全國經濟人聯合會表示，在製造業從業人員高齡化的影響之下，人事費用等勞動成本急遽膨脹，超越勞動生產效率的增長速度。製造業勞動費用總額從 2011 年到 2020 年為止增加了 23.5%，但是勞動生產效率指標只增加了 16.2%。

有鑑於此，韓國全國經濟人聯合會認為，薪資制度應考量職務執行能力、或者是職務價值來進行調整；還有勞動市場應該要更有彈性，讓年輕人有更多的工作機會。