南韓早期出口數據下滑 透露全球需求減弱跡象

最新公布數據顯示，南韓 10 月份前 20 天出口下降，表明需求減弱，強化了全球經濟放緩的跡象。

南韓海關周五 (21 日) 表示，與去年同期相比，本月前 20 天的每日發貨量平均下降了 9%，不計工作日差異的整體出口也下降 5.5%，貿易逆差為 50 億美元。

數據還顯示，南韓的晶片銷售額年減 12.8%，而對中國的出貨量下降了 16.3%，是出口數據下滑的主要部分。

隨著世界經濟受到俄烏戰爭、中國防疫封控及全球央行升息的影響，南韓出口動能正在減弱，貿易逆差也在擴大。韓元迅速貶值，增加了進口成本，並侵蝕了製造商的利潤。

南韓央行研究人員在本周早些時候的報告中說，隨著中國經濟放緩和全球晶片需求放緩，出口預計進一步走弱。他們說，美中的地緣政治緊張局勢、貿易壁壘的上升、以及拜登政府的《通膨降低法案》，是南韓貿易面臨的其他風險。

根據周五公布的數據，10 月 1 日至 20 日期間，南韓出口貨物為 324 億美元，而去年同期為 342.9 億美元。進口則較年增 1.9% 至 373.5 億美元，導致貿易逆差 49.5 億美元。

按產業畫分，南韓晶片出貨量年減 12.8% 至 55.7 億美元，鋼鐵產品出口也下滑 17.6%，至 23.8 億美元。相較之下，同期南韓石油產品出口增長 16.4% 至 30 億美元，汽車出口增長 32.1% 至 26.5 億美元。

依國家區分，南韓對第一大貿易夥伴中國出口 76.2 億美元，年減 16.3%。另一方面，對美國的出貨量則增長 6.3% 至 51.4 億美元。對歐盟的出口也增長了 3.4%，達到 34.9 億美元。