南韓政府提供50兆韓元支持信貸市場 韓股強漲

南韓政府承諾至少提供 50 兆韓元 (348 億美元) 來支撐信貸市場，緩解了對包括房地產在內的關鍵行業違約風險上升的擔憂，南韓資產周一 (24 日) 上漲。

韓股 KOSPI 指數一度上漲 2%，其中 Kiwoom Securities Co.、Meritz Securities Co. 和 Dongbu Corp. 等券商和建築商的股票上漲。韓元兌美元上漲 0.8%，隨後回吐漲幅，股市跌幅也下滑至 1%。

政府債券全線上漲，3 年期國債殖利率下跌 19 個基點至 4.31%，10 年期國債殖利率下跌 16 個基點至 4.49%。但一些市場仍保持謹慎，3 個月期商業票據殖利率仍然上升 8 個基點至 4.33%，為 2009 年 1 月以來最高。

南韓財政部長秋慶鎬在與央行總裁李昌鏞及相關部門舉行緊急會議後，周日發表聲明稱，南韓將擴大並實施「流動性供應計畫」，以防止信貸緊縮衝擊企業債券和其他短期貨幣市場。

這是自疫情開始以來，南韓官方對市場的最大一輪金融支持之一。一些分析師警告，未來可能需要更多支持。

上月底中島開發公司 (GJC) 罕見出現商業票據違約，未能償還 2000 億韓元債券，此後南韓債券殖利率飆升至十多年來最高，南韓本地信貸市場的風險上升。隨著央行提高利率以對抗通膨，這引發了對已經因借貸成本飆升而減弱的房地產公司的更廣泛擔憂。

這也表明，在中國房地產行業發生危機之後，房地產債務壓力正在亞洲蔓延。為此，南韓將從周一開始，恢復購買此類證券以及公司債券。

Midas 國際資產管理公司執行長 Heo Pil-Seok 表示，最新的政府措施將有助於穩定市場情緒，但在大幅提高利率以抑制通膨之際，政策一致性存在問題。

Eugene Investment & Securities Co. 分析師 Huh Jae-Hwan 認為，這不是一個根本性的解決方案，但它似乎給了市場喘息的時間。