因應美國晶片禁令 SK海力士：最糟情況考慮出售中國廠

SK 海力士周三 (25 日) 在財報電話會議中表示，如果美國最近對中國實施的出口管制，導致該公司無法繼續在中國營運，最糟情況下將考慮出售位於中國的記憶體晶片廠。

海力士行銷長 Kevin Noh 在第 3 季財報電話會議中說：「作為應變計畫，我們正在考慮出售晶圓廠、變賣設備或把設備移回南韓。」

他強調這些屬於應變計畫，公司仍希望繼續在中國營運，不必走到這一步。這家全球第二大 DRAM 製造商稍早公布黯淡財報，但早盤股價不跌反漲，截稿前上揚 1.5%。

美國商務部 10 月 7 日宣布，將限制用於在中國生產 18 奈米以下 DRAM、128 層以上 NAND Flash、14 奈米以下邏輯晶片的生產設備出口。

但海力士兩周前表示已和華府完成協商，未來一年可在無需獲得個別許可的情況下，為中國工廠供應半導體生產設備，以維持中國廠房的運作。

Noh 周三表示，海力士的無錫廠因為諸多限制而「被迫受苦」，雖然希望與華府之間的豁免協議每年都可以展延，但仍存在很高的不確定性。

根據市調機構，DRAM 是海力士的主要業務，而無錫廠的 DRAM 產量約占整體超過 40%。DRAM 廣泛用於電腦、手機、汽車等。

海力士稍早公布，第 3 季營業利益減少 60.3%、淨利下滑 66.7%、營收也降低 7%，顯示高通膨和經濟疲軟正在挫傷需求。與第 2 季相比，營業利益的降幅為 60.5%，營收也下滑 20.5%。

分析師表示，由於大環境景氣不佳、記憶體產業飽受壓力，海力士可能面臨「硬著陸」。

野村資深分析師 CW Chung 預測，美國聯準會 (Fed) 將保持鷹派立場，明年利率可能仍在高點，這樣的總經環境，將讓科技硬體需求承受更大的壓力。

Chung 說：「鑒於需求惡化、庫存水位上升，我們預測記憶體景氣將在 2023 年第 2 季的季初落底。」