利空拖累美股震盪 平衡型基金助陣緩和波動

通膨與升息壓力引發股市震盪，但法人認為，近期美股短線震盪幅度較大，建議投資人選擇以美股為主的平衡型基金，以降低波動風險。

聯準會鷹姿煥發，拖累美股跟著震盪，但市場預估，美股未來的每股盈餘成長 (EPS) 及現金流成長率均領先全球其他市場，加上成長股比重高，在高通膨時代可望展現超越通膨的成長率。

駿利亨德森平衡基金經理人 Jeremiah Buckley 表示，通膨急速上揚、較高的原物料價格以及美元大幅升值的環境，衝擊企業獲利前景，但在今年上半年，標普 500 指數成分股的獲利成長幅度仍達兩位數；且市場普遍預測 2022 年仍將有強勁的獲利成長，且 2023 與 2024 年的每股盈餘 (EPS) 預估為 2.8%、8.6%，也遠高於 MSCI 世界 (不含美國) 指數的 1.1% 和 5.2%。

Jeremiah Buckley 表示，美股未來 2 年的現金流成長率分別為 3.4%、6.8%，高於全球其他股市的 3.2% 和 2.4%，主要是美股追求成長的科技股佔比較高，以標普 500 指數為例，資訊科技類股比重為 27.3%，是 MSCI 世界 (不含美國) 指數的 3 倍以上。

Buckley 進一步指出，就抗通膨能力來說，在薪資高漲時期，人力依賴度較低的科技業受到薪資成長的壓力較輕，而近期的薪資上揚可能激勵企業進一步投資於增進生產力、提高效率與替代方案，特定企業可望受惠。

富蘭克林華美投信認為，美國全球經濟與資本市場的觀察重點，仍在於全球央行緊縮貨幣政策的力度與節奏，關鍵指標則回歸到通貨膨脹是否緩解，股票可以利用生技、中國與台股布局，債券類則可以利用非投資等級債及特別股基金持續核心持有。

富蘭克林華美新世界股票基金協管經理人季成燁分析，回顧美國第 2 季財報 S&P500 類股中，表現最為突出的是能源、醫療保健及公用事業類股，其中表現較差的是通訊股、科技股及工業類股，主因是受到景氣牽動影響較大，當然因為財報表現也呼應今年總體經濟環境包含俄烏戰爭、經濟局勢與物價上漲等發展。

季成燁認為，預期近期第 3 季季報公布結果，將實現財報普遍較悲觀的想法，其中特別是對科技業的半導體、消費性電子的表現，預期較為疲弱。