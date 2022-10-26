〈美股盤後〉Meta引領科技巨頭走強 四大指數續收紅

可口可樂、通用汽車等企業財報優於預期，十年期美債殖利率疲軟，Meta 引領大型科技股走強，美股主指週二 (25 日) 續收紅。

道瓊上漲近 340 點，創下 6 週來最高收盤價，標普升超過 1.6%，創下 9 月 19 日以來的最高收盤價，那指和費半勁揚逾 2.2%。

數據方面，高借貸成本削弱了需求，美國 8 月房價指數房價年增 13%，大幅低於 7 月的 15.6%，而美國 10 月消費者信心指數降至 102.5，美國 10 月里奇蒙聯準銀行製造業指數報 - 10，均低於市場預期。

疲弱數據接連公布，促使十年期美債殖利率跌至 4.08% 左右，同時推動美股走高，較低的殖利率有助於提振股價。B.Reily Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「我們看到殖利率一段時間以來首次下降，因此股市正在上漲。」

目前已進入聯準會 11 月會議前的緘默期，市場預測聯準會將於下週升息 3 碼，之後將放緩升息步伐。此外，歐洲央行 (ECB) 週四 (27 日) 將召開政策會議，市場預估歐洲央行將大幅升息 3 碼，儘管不少經濟學家認為歐元區已陷入衰退。

截至目前，已有 28% 標普企業公布財報，其中有約 70% 的企業表現優於預期。可口可樂、通用汽車的財報為美股週二漲勢增添柴火。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.28 億例，死亡數突破 658 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (25 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股收黑，房地產、材料和通訊服務領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以 Meta 領漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.93%；Meta (META-US) 上漲 6.01%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.91%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.65%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.38%。

道瓊成分股逾半收高。Nike (NKE-US) 上漲 4.22%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.81%；波音 (BA-US) 上漲 3.24%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.88%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.06%。

費半成分股普遍收紅。高通 (QCOM-US) 上漲 2.40%；AMD (AMD-US) 上漲 4.72%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.25%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.05%；德儀 (TXN-US) 漲 0.32%；美光 (MU-US) 跌 0.66%。

台股 ADR 多收高 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.24%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.76%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.88%。

企業新聞

KeyBanc 分析師週二下調臉書所有者 Meta 和 YouTube 所有者 Alphabet 的目標價，但投資人無視分析師謹慎態度，加上美債殖利率疲軟，科技股受到提振，Meta 等科技股逢低買盤湧入，Meta (META-US) 週二大漲 6.01% 至每股 137.51 美元。Meta 將於週三公布最新財報，市場將密切關注管理層對第四季和 2023 年展望。

推特 (TWTR-US) 收紅 2.41% 至每股 52.78 美元。外媒報導，馬斯克週一透過視訊方式向一批銀行家承諾，本週五之前完成收購推特。這些為交易提供 130 億美元債務融資的銀行已經完成最終信貸協議，正在走簽署文件的流程。

消息指出，馬斯克承諾本週五前完成收購推特 (圖片：AFP)

可口可樂 (KO-US) 走升 2.40% 至每股 58.95 美元。可口可樂週二公布財報亮眼，由於第三季利潤和收入超過預期，可口可樂上調全年展望。

通用汽車 (GM-US) 收紅 3.61% 至每股 37.01 美元。通用汽車週二盤前公布第三季財報，雖然營收低於市場預期，不過較去年同期大幅成長，獲利則遠高於市場預期，這意味著利率上升並未對其業務造成衝擊。

與此同時，奇異 (GE-US) 下跌 0.49% 至每股 73.00 美元。奇異週二公布調整後上季獲利下降 19%，原因是這家美國工業集團面臨整體供應面的緊張、通膨壓力和再生能源業務疲軟，但營收和利潤均高於分析師預期。

物流巨頭 UPS (UPS-US) 跌 0.33% 至每股 167.00 美元。UPS 週二盤前公布最新財報，由於快遞費用攀升和成本控制措施得宜，抵銷電商快遞疲軟市況，UPS 儘管營收略低於市場預期，但獲利表現亮眼，同持重申全年財測。

經濟數據

美國 8 月 FHFA 房價指數年率報 11.9%，前值 13.9%

美國 8 月 FHFA 房價指數月率報 - 0.7%，預期 - 0.6%，前值 - 0.6%

美國 8 月 S&P/20 座大城市房價指數季調後月率報 - 1.3%，預期 - 0.5%，前值 - 0.7%

美國 8 月 S&P/20 座大城市房價指數未季調月率報 - 1.6%，預期 - 0.7%，前值 - 0.8%

美國 8 月 S&P/20 座大城市房價指數未季調年率報 13.1%，預期 14.4%，前值 16%

美國 10 月經濟研究聯合會消費者信心指數報 102.5，預期 106.5，前值 107.8

美國 10 月里奇蒙聯準銀行製造業指數報 - 10，前值 - 8

華爾街分析

針對債券走勢和通膨數據，Voya Investment Management 多重資產策略和解決方案投資長 Paul Zemsky 認為：「這是巨大風暴之後的彩虹，我們看到經濟放緩夠多，不必擔心聯準會在已定價的基礎上升息。」

Cornerstone Wealth 投資長 Cliff Hodge 研判：「綜合來說，殖利率和主要指數走勢是投資人加倍下注聯準會走向更寬鬆的預期。」

U.S Bank Wealth Management 資本市場研究主管 Bill Merz 表示：「有關聯準會升息將放緩的討論越來越多，數十年的高通膨是否果斷地朝著聯準會目標邁進，在一段時間內還不得而知。目前美元有所緩和，長期債券殖利率略有下降，這些因素結合在一起，為美股反彈提供空間。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主