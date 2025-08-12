鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-12 10:30

時隔半年，中國 AI 領域再度引發全球矚目。今年初，DeepSeek 的 V3 模型曾以較低成本實現性能領先，打破了「更強模型必須更高算力、更高成本」的固有認知，讓美國專家大為震驚，部分美國網友卻認為這是僥倖取勝。

中國7款AI開源大模型霸榜全球前十美國僅剩「它」 英媒：又一個DeepSeek時刻（圖：Shutterstock） ​

《智谷趨勢》報導，中國工程師在 7 月強勢出擊，一舉推出 7 款極具競爭力的大模型；智譜公司的 GLM - 4.5 和 GLM - 4.5 - Air、月之暗面的 Kimi K2、阿里旗下的 Wan - 2.2、Qwen3 Coder、Qwen3 - 235B - A22B - 2507、Qwen3 - 235B - A22B - Thinking - 2507。這些模型全都成功殺進全球頂尖開源社群 Hugging Face 的前十強榜單。

‌



此前，騰訊的 Hunyuan World - 1、阿里的 Qwen3 - 30B 已佔據榜單重要位置，至此全球十大開源模型裡中國佔了九個，而美國僅剩 Boson AI，這無疑是中國 AI 發展歷程中的一個歷史性時刻，中國在 AI 戰場上實現了對美國這個世界第一強國的細分國家。

海外權威媒體紛紛為中國科技公司點讚，英國《自然》雜誌稱世界迎來「又一個 DeepSeek 時刻」。中國開源大模型能如此快速發展，原因是多方面的。

中國國內龐大的「工程師儲備」是重要優勢，中國擁有全球數量最多的開發者群體，數千萬程式設計師在白天完成企業程式碼編寫工作後，不少還會在晚間為開源專案貢獻力量。

同時，作為「世界工廠」，中國 AI 應用場景極為豐富，從智能客服、工業質檢到教育輔導、醫療影像分析等各個領域都有大模型的應用需求，開源模型能快速適配這些場景，企業使用既能節省開支又可按需調整，因而備受歡迎。

此外，中國各級政府對 AI 產業發展大力支持，始終積極推動開源生態建設，鼓勵企業開放技術，建立許多開源社區，提供了穩定的發展環境。

不過，中國 AI 產業在開源大模型蓬勃發展的過程中也潛藏隱患。美國科技巨頭仍在強化閉源模式的護城河，從 OpenAI 的 GPT 到 Google 的 Gemini 等，憑藉先發優勢構築起全球 AI 市場的商業帝國。

數據顯示，2024 年 7 月至 2025 年 7 月全球 Token 使用榜前十中，僅 DeepSeek 兩款開源模型上榜，其餘皆為美系閉源模型。