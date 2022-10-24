美股科技股財報本周重磅出擊 分析師普遍不看好業績

美股第 3 季財報季本周將迎來重頭戲，美國最大的 5 家科技公司：Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Meta (META-US) 和微軟 (MSFT-US) 將陸續公布財報。

當前美股整體低迷，投資人無不期待這 5 家科技公司的業績能帶來樂觀情緒。不過，分析人士警告，過去兩年由疫情推動的數位活動激增告終將推動營收下滑，這些大型科技公司將面臨前所未有的支出放緩問題。估計五大科技公司第 3 季總營收成長預計將放緩至 10% 以下，相較之下，去年全年營收成長 29%，達到 1.4 兆美元。

分析人士認為，線上支出和數位廣告預計將延續上半年的急劇放緩，將繼續拖累各家公司的業績表現。

Snap (SNAP-US) 上周五 (21 日) 的最新一季業績就是最好的證明。該公司廣告支出的下降繼續拖累業績。雖然大多數分析人士將業績不及預期歸咎於 Snap 自身問題，但該公司高管也注意到，品牌廣告商逐漸變得保守，並表示它們正在不斷調整數位廣告支出，以應對經濟放緩。

雖然，Meta 與 Snap 在某種度上受到蘋果隱私政策變化的影響，降低了廣告定位的準確性，但經濟放緩和可能陷入衰退也導致許多廣告客戶暫停或減少支出。如果 Meta 一如預期第 3 季營收出現 5% 的下降，可能會引發市場擔憂。該公司上季營收就已下降 1%，為該公司史上首次出現營收下降。

大型科技公司的業績也很可能將受到強勢美元以及高基數效應的影響。特斯拉 (TSLA-US) 上周公布的財報也指出外匯對公司營收和獲利的衝擊，認為在強美元背景下，外匯對獲利的負面影響達 2.5 億美元。

而在爆炸式成長時期終結的背景下，部分公司開始撙節支出。Meta 上月已凍結「大部分職位」的招聘；而谷歌也關閉了一些表現不佳的部門，並放慢招聘步伐。

美銀證券分析師對此表示，谷歌的成本削減可能會較其營收放緩有落後反應，導致母公司 Alphabet 的最新單季營業獲利率下降逾 4%。

綜合以上不利因素，市場普遍對這 5 家公司業績持謹慎態度。Zacks 目前預計 Alphabet 第 3 季每股獲利預計將為 1.25 美元，同比下降 11%；銷售額預計將同比成長 9% 達到 583.5 億美元，這代表營運成本正在給谷歌的獲利帶來壓力。

市場普遍預期亞馬遜上季營收 1275.8 億美元，同比增長 15.13%；部分原因是第 3 季多了第二個 Prime Day 以提振銷售。每股獲利為 0.2 美元，同比下降 33.02%。

華爾街分析師普遍預計，蘋果第 4 財季營收 888 億美元，上年同期為 834 億美元；預計每股獲利為 1.27 美元，上年同期為 1.24 美元。摩根士丹利分析師烏德林 (Erik Woodring) 之前表示，預計蘋果第 4 財季將超越預期，並將對第 1 財季給出「建設性財測」。不過，該分析師也指出，優於預期的財報並不能平息投資人對硬體市場低迷的擔憂。

分析師也預計微軟第 1 財季營收 495.8 億美元，同比成長 9.41%；每股獲利 2.3 美元，同比成長 1.32%。瑞銀分析師凱爾史泰德 (Karl Keirstead) 按固定匯率計算，將微軟營收成長預期從 12.6% 下修至 12.2%，以反映 PC 市場疲軟導致 Windows 業務營收的下降。

市場預期，Meta 第 3 季營收 274.1 億美元，較上年同期 290.1 億美元下降 5.5%，每股獲利 1.89 美元，上年同期為 3.22 美元。