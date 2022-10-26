台股平衡型基金 如何在逆風展現優勢?

全球金融市場下半年不平靜，從通膨居高不下、升息加速、俄烏戰爭延續，台股也環伺在各種危機之下，加權指數自高點修正迄今一度超過五千點，統計今年以來跌幅將近三成，大盤更未能守住萬三關卡。

根據國泰金控 10 月「庶民經濟指標」最新調查結果顯示，股市樂觀指數已創下 2020 年 5 月以來、為 29 個月的新低水準，顯示股民對台股信心不足。瀚亞投信表示，國際市場投資氣氛不佳，美股財報喜憂參半，加上經濟衰退警鐘響起，牽動股市走疲，台股仍在持續震盪期，尚缺利多因素止跌，建議用 3 大招數因應這段期間：一、選擇共同基金取代現股，分散持股；二、選擇股債平衡型基金，透過經理人選股及投資組合分散的方式增加防禦；三、定期定額並拉長投資時間，等待市場落底。

台股落難，平衡型比較抗跌?

根據理柏資訊統計至 2022/10/19，觀察國內各類型台股基金的平均績效，加權指數今年以來大跌超過 28%，平衡型基金下跌僅約 26%，為跌幅相對較少的類型，其他科技、中概型則為重災區。近一個月台股表現尤其肅殺，加權指數、152 檔台股基金平均都重挫一成的情況下，平衡型基金跌幅不到 8%。

瀚亞投信表示，台股平衡型基金亦即可同時布局台債及股票，其投資比重會由經理人視行情變化與選股表現來彈性動態調整，簡而言之，當股市多頭時，可以增加股票部位，加強參與景氣回升的波段上漲利潤；反之，景氣走空跡象時，則快速降低持股，將資金轉移至債券或防禦型股票，今年的震盪行情當中，基金也自然能夠展現降低風險的特性。

◎國內股票型各類型基金平均表現

資料來源：Lipper，截至 2022/10/19

平衡型基金股債配置公開

以瀚亞理財通基金為例，股票比重半年平均約介於 30~70% 之間，而持股重點又是傳產類股，需占持股比重超過五成。正因如此，在今年科技股邁入庫存調整、行情帶頭修正的情況下，基金表現相對跌少。

以最新 8、9 月份最新公布之基金持股來看，債券及現金比重提高至 33 至 35% 以上，較先前明顯提升。瀚亞理財通基金經理人劉家宏表示，預期通膨及庫存調整兩大因素，將在今年底至明年陸續改善，但在眾多因素干擾下，此期間時間拉長且恐台股相對震盪，目前持股比例將持有一定比例穩健權值股，搭配債券布局。

靜待落底 靠平衡型基金防禦

展望台股走勢，瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，目前美元因升息而持續強勢、經濟景氣下滑警訊，加上台美利差擴大，資金持續外流，而基本面同樣有 IT 產業庫存去化壓力、業績獲利下修等風險，成為台股跌勢的主要理由。

選股建議避開半導體與景氣循環性連動高的族群，產業選股宜看中長期趨勢、拉長持有期，較看好資料中心、網通、伺服器等中長期趨勢概念股，傳產則看好政策扶植的風力 / 太陽能族群、車用電子及汽車零組件，以及受惠於疫情解封的內需消費通路等族群。

鑒於台股盤面短線缺乏亮點族群，指數更尚未落底，建議投資人採取中性保守策略，利用台股平衡型基金如瀚亞理財通基金，或透過長線定期定額方式布局，勿急於搶短，靜待景氣落底。

◎瀚亞理財通基金歷年表現

資料來源：Lipper，截至 2022/10/19

★台股最新展望影音：https://youtu.be/9_-Rplv8STI

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