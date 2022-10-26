〈財報〉Visa Q4支付交易增長放緩 營收、獲利仍優預期

Visa(V-US) 周二 (25 日) 公布 Q4 支付交易成長率創疫情最嚴峻時期以來最低，不過整體業績仍優於市場預期，盤後股價揚逾 1.3%。

FY 2022 Q4(截至 9/30) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 共識預期

淨營收：78 億美元 (年增 19%) v.s. 75.5 億美元

(Non-GAAP) 每股淨利 (EPS)：1.93 美元 (年增 19%) v.s. 1.87 美元

支付交易量：年增 10%

跨境交易量：年增 36%

處理交易筆數：年增 12%

Visa Q4 支付交易量年增 10.5% 至 2.93 兆美元，遜於彭博訪調分析師預期的 11%，也較前一季的 12% 下滑，成長率是 2021 會計年度 Q1 以來最慢，當時僅不到 5%。

不過，Q4 跨境交易量年增 36%，符合預期。對 Visa 來說，跨境交易通常較國內支出更加有利可圖，是追蹤發行國以外信用卡支出的關鍵指標。

展望未來，Visa 執行長 Al Kelly 表示，雖存在短期不確定性，他仍對公司在消費支付、淨流量和加值服務方面的長期成長軌跡充滿信心。

財務長 Vasant Prabhu 認為，全球幾乎所有地方支出都保持穩定，且相當強勁，沒有任何證據顯示消費者感到焦慮。

在通膨飆升之下，Visa 和其他金融支付公司均面臨支付成長放緩的窘境，與去年表現形成鮮明對比，當時疫苗問世後，各地因疫情降溫得以重新開放經濟，帶動消費支出激增。

Kelly 在財報電話會議上表示，在對 2023 年進行規劃時，並沒有將經濟急劇下滑和衰退納入考量，因此一旦確實發生這種情況，勢必會對公司產生影響，將密切關注事態發展。

Visa 董事會同意將季度股利調升 20% 至每股 0.45 美元，並在本月批准一項規模 120 億美元的庫藏股計畫。