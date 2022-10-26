蘋果表態會遵守歐盟法律 將iPhone充電接口改為USB-C

蘋果 (AAPL-US) 全球行銷副總裁 Greg Joswiak 周二 (25 日) 表態將遵守歐盟法律，將 iPhone 充電接口從 Lightning 換成 USB Type-C(簡稱 USB-C)，顯示在法規壓力之下，蘋果別無選擇只能屈服。

Joswiak 未透露何時變更設計。他在出席加州舉行的華爾街日報 (Wall Street Journal) 論壇時表示，蘋果和歐盟長期在充電介面方面意見不合，雖然推動監管的意圖良好，但這會是一件棘手的事情。

他還表示，歐盟曾希望蘋果採用已過時的 Micro-USB 接口，若當時成真，則蘋果目前使用的 Lightning 接口和廣泛普及的 USB-C 接口都不會被發明出來。

歐盟周一 (24 日) 發布聲明，歐洲理事會已批准歐洲議會提案，確定將立法要求消費電子裝置統一採用 USB-C 充電接口，這代表若蘋果要在歐盟地區銷售產品，必須捨棄現有的 Lightning 接口，轉而使用 USB-C。

歐盟對統一充電接口的立法預計 2024 年生效，目前蘋果已將旗下多項產品的充電接頭從 Lightning 改為 USB-C，如 Mac、iPad 系列和其他配件。

彭博此前曾報導，蘋果計劃明年將 iPhone 充電埠改為 USB-C，iPhone 15 或成為第一款淘汰 Lightning 接口的蘋果手機。