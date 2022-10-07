Visa與FTX合作 看好購物者在熊市中依舊願意使用加密貨幣

Visa (V-US) 看好加密貨幣投資人仍然希望花費他們的數位貨幣，即使今年價格暴跌。

這家支付巨頭正與全球交易所 FTX 合作，在 40 個國家提供借記卡，重心放在拉丁美洲、亞洲和歐洲。這些卡已經在美國上市，將直接聯結用戶的 FTX 加密貨幣投資帳戶。Visa 財務長指出，如此可允許客戶在不移出交易所的情況下使用數位貨幣，「就像一般銀行帳戶一樣」。

Visa 財務長普拉布 (Vasant Prabhu) 表示：「雖然價值已經下降，但人們仍然對加密貨幣產生穩定的興趣。」「作為一家公司，對於加密貨幣的價值應該是什麼，或者從長遠來看這是否是一件好事，我們沒有立場。只要人們有想買的東西，我們就想為其提供方便。」

比特幣和其他加密貨幣的價格已從 11 月的歷史高點腰斬。截至周五 (7 日) 早盤，比特幣的交易價格接近 2 萬美元，自 1 月以來下跌 57%。

在 Visa 最新進軍加密領域之際，它已增加了 70 多個加密合作夥伴，包括 FTX 的競爭對手 Coinbase 和 Binance。競爭對手萬事達卡 (MA-US) 也一直在進行類似的合作，還與 Coinbase 在 NFT 和 Bakkt 上合作，讓其網絡中的銀行和商家提供與加密相關的服務。

美國運通 (AXP-US) 表示，正在探索將其運通卡和交易網絡與穩定幣掛鉤。但其 CEO 今年稍早時表示，消費者不應期望「很快」看到美國運通與加密貨幣掛鉤的運通卡。