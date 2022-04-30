歐洲明年恐經濟衰退 Visa、萬事達卡過度依賴不妙

Piper Sandler 分析師指出，雖然 Visa (V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 擁有漂亮的商業模式，但這兩家公司對全球經濟的依賴可能會成為明年一大問題。

分析師 Christopher Donat 周五研究報告寫道：「我們越來越擔心歐洲 2023 年陷入經濟衰退，這恐不利支付處理公司萬事達卡和 Visa。」

根據 Donat 的報告，萬事達卡 2021 年總交易量近 32% 來自歐洲，而 Visa 總交易量的歐洲占比則約 20%。

Donat 調降這兩家股票評級，萬事達卡自「中立」降至「減持」，而 Visa 自「加碼」降至「中立」，目標價分別自 360 美元和 283 美元下調至 357 美元和 239 美元。

萬事達卡周五下跌 3.2% 至 366.58 美元；Visa 同日下跌 2%，收 216.01 美元。今年迄今，Visa 股價下滑 0.36%，而萬事達卡則上漲 2%，但雙雙優於同期下跌 12% 的 S&P 500 指數。

除了預期歐洲經濟疲軟，Donat 也認為亞洲和非歐洲經濟活動令人擔憂，包括亞洲支負成長表現不佳，且這可能會成為延續多年的「新常態」。

他寫道，俄軍入侵烏克蘭也帶來不利。由於萬事達卡和 Visa 近期暫停在俄羅斯的業務，可能會讓各國考慮使用非美國的支付網絡，例如巴西 Pix 支付網絡，凸顯各國大可推出國內支付網絡。

Donat 偏好其他美國的支付股，例如 Marqeta (MQ-US)、Shift4 Payments (FOUR-US) 和 i3 Verticals (IIIV-US)

非美股方面，Donat 稱他喜歡 Digital Realty Trust (DLR-US) 和 PagSeguro Digital (PAGS-US) 的新興市場成長故事。

另外，他認為 Adyen (ADYEY-US) 和 PayPal (PYPL-US) 已經在股價上反映對歐洲經濟衰退的擔憂。