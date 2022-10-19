美國經濟衰退警鈴響起 這項指標恐在數月內達雷根時代以來最糟

BMO Capital Markets 策略師表示，一項評估美國經濟是否陷入衰退的指標，可能會在幾個月內觸及 41 年來最低水準，經濟衰退疑慮再度升溫。

上述指標即美國 10 年期和 2 年期公債利差。一般來說，長天期公債殖利率會高於短天期公債，但隨著聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策，短天期公債殖利率會隨之上揚，進而使殖利率曲線越來越平坦，甚至出現殖利率曲線倒掛，通常市場會將此視為經濟即將陷入衰退的訊號。

截至周二 (18 日)，10 年期減 2 年期公債利差徘徊在 - 45 個基點附近，兩者利差從 7 月以來便持續為負，Fed 官員當時一再示警，高通膨可能會變得更加根深蒂固。

BMO 利率策略師 Ben Jeffery 和 Ian Lyngen 於報告指出，10 年期減 2 年期公債利差有望在明年 1 月之後，甚至最快在 11 月期中選舉和聯邦公開市場委員會 (FOMC)12 月會議期間，達到 - 75 至 - 100 個基點。

道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data) 顯示，10 年期和 2 年期公債利差上一次達到負三位數是在 1981 年 9 月 22 日，即 - 121.4 個基點，時任總統雷根在第一年任期即須應付 10% 以上的通膨率，當時美國在 Fed 大幅升息之下，迎來大蕭條後最嚴重經濟衰退。

儘管殖利率曲線倒掛不代表經濟會立刻陷入衰退，但確實有紀錄顯示會在某個時間點轉化為經濟衰退。舉例來說，發生網路泡沫破滅、911 恐怖攻擊和爆出企業會計醜聞的 2000 年代初期就是這種情況，還有 2008 年金融海嘯以及 2020 年新冠疫情爆發時。