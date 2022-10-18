數據：美國經濟未來12個月衰退機率已達100%

根據《彭博》週一 (17 日) 發布的經濟模型預測顯示，美國經濟在未來 12 個月內陷入衰退的機率已經達到 100%。

彭博經濟學家 Anna Wong 和 Eliza Winger 在報告中指出，至 2023 年 10 月截止的 12 個月中，美國經濟衰退的機率達到 100%，遠高於先前預估的 65%。

此外，在未來 11 個月內經濟衰退的可能性從 30% 上升到 73%，而未來 10 個月內，美國經濟衰退的可能性從 0% 上升到 25%。

《華爾街日報》在 10 月 7 日至 11 日對 66 位經濟學家進行的調查則顯示，經濟學家普遍預期美國經濟在未來 12 個月陷入衰退的可能性為 63%，高於 7 月調查的 49%，創下 2020 年 7 月以來新高。此外，預估美國經濟衰退機率在 50% 以上的經濟學家中，平均預期衰退時間為 8 個月。

今年迄今，聯準會 (Fed) 多次大幅升息，以壓制通膨，但此舉也引發投資人對於經濟衰退的擔憂。儘管 Fed 並未正式預測經濟將陷入衰退，但央行官員確實預料明年失業率上升。Fed 主席鮑爾也警告，央行大幅升息，可能會帶來一些經濟痛楚。美國在 11 月舉行期中選舉數日前，Fed 可能會第四度升息 3 碼。

美國總統拜登日前也曾坦言，美國經濟可能陷入衰退，但是，他認為任何衰退都會「非常輕微」，且美國經濟有足夠韌性度過難關。「我認為美國經濟不會出現衰退，如果經濟遁入衰退，也會非常輕微。也就是說，我們將略微萎縮。」