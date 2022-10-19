〈財報前瞻〉特斯拉Q3財報關注三大重點

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 即將在週三 (19 日) 盤後公布最新財報業績，華爾街關注的三大重點將影響特斯拉股價未來走勢。

華爾街預計特斯拉第三季營收為 222 億美元，每股純益約為 1 美元。毛利率預計將達到約 26.6%，高於 2022 年第二季的 25%。

同時，投資人亦關注第四季交車預估值和年度銷量預測。特斯拉第三季生產 365,923 輛車，比第二季大增 42%，低於彭博訪調分析師預估的 35.8 萬輛。投資人希望取得特斯拉第四季交車預估值，以及 10 月、11 月和 12 月產量預估，華爾街預期第四季交車量約為 43 萬輛。

特斯拉即將在週三 (19 日) 盤後公布最新財報業績 (圖片：AFP)

展望全年，特斯拉先前訂下未來多年銷量逐年增 50% 的目標，這意味 2022 年將達到 140 萬輛，2023 年將達到 210 萬輛。若特斯拉簡單地重申此目標，可能就足夠讓多頭穩定信心，因為這兩個數字都比華爾街目前預測來的要好。

除了財報關鍵數據、交車和銷量預估之外，投資人還將尋求了解為何特斯拉第三季產能和交車量之間差距高達 22093 輛，這是特斯拉史上最大的產銷差距。特斯拉正在提高其在德州和德國兩個新超級工廠的產量，期望滿足地區性需求。不過，這並不能真正解釋季末特斯拉決定從中國向歐洲出口更多汽車的原因。

除了上述重點外，任何關於將於 2023 年 Cyber​​truck 的消息，或者未來推出的一款新低價電動汽車，對於特斯拉的多頭與空頭來說都是相當值得注意的焦點。

特斯拉第三季交車輛公布後，特斯拉 (TSLA-US) 股價一直受到重創，其股價週二上漲 0.38% 至每股 220.19 美元，今年迄今跌幅高達約 45%，遠遜於同期標普和那指表現，兩個大盤指數今年已來分別跌 22.44% 和 31.96%。