美股重點新聞摘要2022年10月19日

今日操盤前瞻

美股財報：Netflix(NFLX)、寶潔 (PG)

英國、歐元區和加拿大 9 月 CPI

美國 9 月新屋開工、營建許可數據

Netflix 訂閱會員止跌回升、估本季加速成長 盤後大漲 15%

串流巨頭 Netflix 終於扭轉訂閱人數連兩季下滑表現，第 3 季全球新增 241 萬用戶，並預測第 4 季可望再增加 450 萬用戶，顯示訂閱會員流失的最糟情況已過去，加上獲利、營收雙雙優於市場預期，激勵周二 (18 日) 盤後股價一飛沖天。閱讀全文...

外媒：需求持續惡化 蘋果 iPhone 14 Plus 大砍單

《The Information》週二 (18 日) 引述消息人士報導，蘋果在 iPhone 14 Plus 首次亮相不到兩週後就開始減產，需求似乎持續惡化。此消息在美股尾盤釋出後，蘋果股價應聲跳水，一度來到單日最低點 140.61 美元，隨後略有回升，收紅 0.94% 至每股 143.75 美元。閱讀全文...

北美企業難敵強勢美元 Q3 匯率衝擊恐更甚於 Q2

在美國聯準會 (Fed) 積極升息之下，今年美元漲勢難擋，一份報告指出，相較於第 2 季，第 3 季美元走強對北美企業的影響恐怕更大。閱讀全文...

蘋果突發新品！M2 版 iPad Pro、第 10 代 iPad、Apple TV 4K 接連亮相

蘋果周二（18 日）官網突然暫時關閉並預告更新，完成後一連新增多項新品，包括搭載 M2 晶片的 iPad Pro、全新設計的 iPad 與新版 Apple TV 4K。蘋果 (AAPL-US) 新品突發也帶動其盤中股價上漲 1.5%，每股暫報 144.51 美元。閱讀全文...